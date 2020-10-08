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Medya Zift çukuru daha da derinleşti! FETÖ’cüleri kollayan TGC’den Dilipak’a ihraç Uğur Dündar’a ödül
Medya

Zift çukuru daha da derinleşti! FETÖ’cüleri kollayan TGC’den Dilipak’a ihraç Uğur Dündar’a ödül

FETÖ’nün eli kalem tutan teröristlerini koruyan, İstanbul Sözleşmesi’ni eleştiren yazarımız Abdurrahman Dilipak'ı ihraç eden TGC, Kemalist mahallenin “tecrübeli tetikçisi” Uğur Dündar’a ödül verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 16:24:00 -
Zift çukuru daha da derinleşti! FETÖ’cüleri kollayan TGC’den Dilipak’a ihraç Uğur Dündar’a ödül

 yeniakit.com.tr 

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) çatısı altında yuvalanan sol-faşist zihniyet, dindar gazetecilere zulmederken İslam karşıtlarını ödüllendiriyor. Bünyesinde barındırdığı FETÖ’nün kalemli teröristlerini darbe sonrasında bile ihraç etmeyen, Sözcü yazarı Rahmi Turan gibi yalan haberlerle gündeme gelen isimleri Onur Kurulu’na alan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, tepki çeken kararlar almaya devam ediyor.

Yaklaşık 50 çocuk Cuma namazı kılıyor, hepsinin üzerinde okul üniforması var ve öğretmenleriyle birlikte saf tutan bu öğrenciler...” diye devam eden bir haberle dindar öğrencileri fişleyen Uğur Dündar da, TGC’den ödülünü kaptı.

Sözcü yazarı Uğur Dündar’a, TGC tarafından Burhan Felek Basın Meslek Ödülü verildi. Uğur Dündar ödülünü, devletin gizli bilgilerini ifşa ettiği için ceza alan Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’a ithaf etti.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Dündar, “Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) meslekte 50 yılı dolduran gazetecilere verilen Burhan Felek Basın Meslek Ödülü'ne Uğur Dündar'ı da lâyık görmüş. TGC Yönetimi ve Seçici Kurulu'na teşekkür ediyor ve ödülümü cezaevinde bulunan değerli gazeteci Müyesser Yıldız'a ithaf ediyorum.”+

Dilipak’ı ihraç etti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, İstanbul Sözleşmesi hakkındaki haberi nedeniyle yazarımız Abdurrahman Dilipak’ı ihraç etmişti. Buna karşın cemiyetin, 15 Temmuz darbesinden sonra bile FETÖ’cü firari terörist Ekrem Dumanlı, Bülent Keneş, Abdulhamit Bilici ve Tarık Toros gibi haklarında adli soruşturmalar açılanları ihraç etmediği ortaya çıkmıştı.

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Yorumlar

ahmet

sayın Dilipak kolay lokma değildir. onunla mücadele edemeyecek acizler işi onu uzaklaştırarak çözmüşlerdir
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hizipsavar

hangi başarısından dolayı hangi bilgi ve makalesinden dolayı adam bildiğiniz yuvarlak her yöne dönüyor. daha namaz kılan lise öğrencilerini sanki devleti yıkmak için silahlı eğitim alıyorlarmış gibi göstemerdi .....r. biri çalışyor biri oynuyor önemli olan zurnayı kimin çaldığı bunlar maşa hemde kullanışlı maşa her devrin adamları.
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