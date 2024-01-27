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Spor Zidane, sürpriz teklifi geri çevirdi
Spor

Zidane, sürpriz teklifi geri çevirdi

Yeniakit Publisher
2024-01-27 03:54:00 -
Zidane, sürpriz teklifi geri çevirdi

Cezayir Futbol Federasyonu'nun milli takım teknik direktörlüğü görevini teklif ettiği Zinedine Zidane'dan olumsuz cevap geldi.

Son olarak İspanya Laliga'dan Real Madrid'i çalıştıran ve 2021 yılından bu yana boşta olan Fransız teknik adam Zinedine Zidane'a sürpriz bir teklif geldi.

Afrika Uluslar Kupası'na veda eden Cezayir'de Teknik Direktör Djamel Belmadi'ye teşekkür edilmişti. Cezayir Futbol Federasyonu, Belmadi'nin yerine göreve getirmek istediği isimlerden biri de Zidane'dı.

Fransa basınından L'Equipe'in haberine göre; Milli takımının başına tecrübeli bir teknik direktör arayan Cezayir Futbol Federasyonu, Zinedine Zidane'a milli takımın başına geçmesi için teklif götürdü. Deneyimli çalıştırıcı gelen bu teklif karşısında gurur duyduğu ancak Cezayir Futbol Federasyonu'nun yaptığı bu teklifi geri çevirdiği ifade edildi.

Haberde yer alan detaya göre Real Madrid'den sonra kulüp çalıştırmayan Zidane'ın Avrupa'dan gelecek iyi bir teklife sıcak bakabileceği kaydedildi.

Cezayir'in diğer teknik direktör adayları ise Herve Renard, Vahid Halilhodzic, Vladimir Petkovic ve Jorge Sampaoli.
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