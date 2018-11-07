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Zeytinyağlılar yüksek tansiyonu düşürüyor

Zeytinyağı ile pişen sebzeler vücudumuzu ve damarlarımızı temizler, yüksek tansiyonun düşmesine yardımcı olur, mide asidini azaltır, bağırsakları yumuşatır, taşıdığı E vitamini beyin hücrelerini yeniler, kas sistemini güçlendirir.

07 Kasım 2018 Çarşamba 14:52
Zeytinyağlılar yüksek tansiyonu düşürüyor


Böylesi faydaları olan zeytinyağının pişirme kurallarına riayet ederseniz damağınızın da hakkını verirsiniz. Isıya dayanıksız olan zeytinyağı ile yemek pişirirken bir kaşık zeytinyağı ile soğanları pembeleştirdikten sonra sebzeleri koyup -pişirme işlemi bitince- iki çorba kaşığı zeytinyağını yemeklerin üzerinden gezdirin. Böylece zeytinyağının içindeki yararlı maddeyi vücudunuza almış olursunuz.

Zeytinyağlı sebzeleri pişirirken kısık ateşte, sebzeyi mümkün olduğunca kendi suyu ile pişirin ve eğer gerekiyorsa bir miktar sıcak su ilave edin.

Zeytinyağıyla pişirilen her yemekte mutlaka 1-2 tane kesme şeker kullanın, yemeğin tadının daha iyi ortaya çıkmasını sağlar.

Zeytinyağlılarda sarmısakları soyup bütün olarak atmak lezzeti artırır.

Diğer bir püf noktası; zeytinyağlı yemekler piştikten sonra tencerenin kapağını açmayın, kapaklı cam kaplara koyup dolapta dinlendirin. Bu sayede hem buharındaki yemek kokusu uçmaz hem de sebzeler az da olsa kararmaz. Yine zeytinyağlılarda limon ve bir miktar unla da terbiye yapmak lezzeti bir kat daha artırır.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 14:52
  1. zeytinyağı
  2. zeytinyağının faydaları

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