  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Macron'dan kutlama açıklaması! "Kabul edilemez" Gökyüzünde nadir güzellik! Mavi Dolunay böyle görüntülendi Pezeşkiyan'dan İran halkına 'ortak acı' itirafı! Baskı karşısında çaresiziz Şam-Washington hattında tarihi telefon zirvesi! Ahmed Şara ve Trump Suriye'nin geleceğini görüştü Riyad-Paris hattında kritik telefon trafiği! Bin Selman ve Macron bölgedeki gelişmeleri görüştü Tahran-Washington hattında gizli diplomasi trafiği! İranlı Bakan Arakçi spekülasyonlara son noktayı koydu Katil İsrail ordusundan bir vahşet daha! Batı Şeria'da Filistinli genci kurşuna dizdiler Eski teknoloji şefi göreve getirildi! Katil Netanyahu yeni danışmanını açıkladı ABD basını iddia etti! Trump müzakere metnini değiştirip geri gönderdi Diyarbakır’da yeni şehir yükseldi! Oğlaklı’da depremzedeler için yeni şehir kuruldu
Gündem Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor: ABD İran üslerini vurdu, Kuveyt'e saldırı düzenlendi!
Gündem

Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor: ABD İran üslerini vurdu, Kuveyt'e saldırı düzenlendi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor: ABD İran üslerini vurdu, Kuveyt'e saldırı düzenlendi!

Orta Doğu'da hafta sonu yaşanan peş peşe askeri hareketlilikler bölgedeki tansiyonu zirveye taşıdı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bir İHA'sının düşürülmesine misilleme olarak İran topraklarındaki stratejik askeri noktaları vurduğunu duyururken, eş zamanlı olarak Kuveyt'e yönelik füze ve İHA saldırıları gerçekleştirildi.

ABD’DEN İRAN’A AĞIR DARBE

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı yakınlarında yer alan stratejik Keşm Adası ve Goruk bölgesine hafta sonunda geniş kapsamlı hava saldırıları düzenlediğini resmen ilan etti. Operasyonun, uluslararası hava sahasında uçuş yapan ABD’ye ait bir MQ-1 tipi İHA’nın İran tarafından düşürülmesi üzerine gerçekleştirildiği belirtildi.

CENTCOM’dan yapılan resmi açıklamada, ABD savaş uçaklarının İran’a ait radar üslerini, İHA komuta kontrol merkezlerini, bir yer kontrol istasyonunu ve bölge sularındaki gemiler için açık tehdit oluşturan 2 İHA’yı imha ettiği aktarıldı. Operasyonda ABD güçleri kanadında herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

KUVEYT ALARMDA

ABD-İran hattındaki bu sıcak çatışmanın hemen ardından, gerilim Kuveyt sınırlarına sıçradı. Kuveyt ordusu, ülkeye yönelik eş zamanlı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendiğini duyurdu. Ordu kaynakları, hava savunma sistemlerinin gelen tehditleri engellemek için yoğun bir müdahale gerçekleştirdiğini açıkladı.

SİREN SESLERİ YÜKSELİYOR

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA, saldırı tehdidi üzerine ülke genelinde siren seslerinin yükseldiğini rapor etti. Askeri yetkililer, şehirlerde duyulan şiddetli patlama seslerinin hava savunma füzelerinin imha operasyonlarından kaynaklandığını belirterek, halka acil güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yaptı.

Kuveyt’i hedef alan füzelerin kaynağına ve saldırının arkasındaki aktörlere ilişkin ise henüz resmi bir detay paylaşılmadı.

İLETİŞİM KULESİ VURULDU

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD’nin, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik Adası'nda bulunan bir iletişim kulesini hedef aldığını duyurdu.

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın DMO'nun açıklamasına dayandırdığı haberine göre, ABD, Sirik Adası'nda bulunan bir iletişim kulesini hedef aldı. DMO'nun açıklamasında söz konusu saldırıya karşılık olarak, saldırının başlangıç noktası olan hava üssünün hedef alındığı ve bazı hedeflerin imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıların devam etmesi halinde daha geniş çaplı cevap verileceği ve bunun sorumlusunun ABD olacağı uyarısında bulunuldu. 

Pezeşkiyan'dan İran halkına 'ortak acı' itirafı! Baskı karşısında çaresiziz
Pezeşkiyan'dan İran halkına 'ortak acı' itirafı! Baskı karşısında çaresiziz

Gündem

Pezeşkiyan'dan İran halkına 'ortak acı' itirafı! Baskı karşısında çaresiziz

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan sert tepki: Yabancı medyanın oyunu
İran Cumhurbaşkanlığı'ndan sert tepki: Yabancı medyanın oyunu

Gündem

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan sert tepki: Yabancı medyanın oyunu

İngiliz basını yazdı: Tel Aviv'in "İran tehdidi" söylemi çöktü!
İngiliz basını yazdı: Tel Aviv'in "İran tehdidi" söylemi çöktü!

Gündem

İngiliz basını yazdı: Tel Aviv'in "İran tehdidi" söylemi çöktü!

İran füze üslerini ayağa kaldırdı! Uydu görüntüleri ABD planlarını boşa çıkardı
İran füze üslerini ayağa kaldırdı! Uydu görüntüleri ABD planlarını boşa çıkardı

Gündem

İran füze üslerini ayağa kaldırdı! Uydu görüntüleri ABD planlarını boşa çıkardı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23