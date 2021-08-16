Zeytinyağlı enginar nasıl yapılır?
Enginar tarifi | Enginar sağlık için son derece faydalı sebzelerden biridir. Tazecik enginarlarla şahane bir zeytinyağlı hazırlayabilirsiniz. Peki, zeytinyağlı enginar için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü enginar tarifi
Leziz ve sağlıklı bir akşam yemeği tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, zeytinyağlı enginar tarifi
Zeytinyağlı enginar tarifi
Malzemeler:
- 8 adet enginar
- 1 adet soğan
- 1 adet patates
- 1 su bardağı bezelye
- Yarım su bardağı zeytinyağı
- 1 su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı şeker
- 1 çay kaşığı tuz
- 2 adet limon
Üzeri için:
- Dereotu
Zeytinyağlı enginar nasıl yapılır?
Öncelikle soğanı küp küp doğrayın ve zeytinyağında kavurun.
Ardından küp küp doğradığınız havuç, patates ve haşlanmış bezelyeyi ilave edin.
3-4 dakika sonra garnitürü ocaktan indirin.
2 adet limonun suyunu sıkın.
Limon suyu, 1 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 çay kaşığı tuz ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını karıştırın.
Geniş bir tencereye enginarları dizin. Üzerlerine garnitürü bölüştürün.
Hazırladığınız limonlu suyu tencereye ekleyin.
Tencerenin kapağını kapatın ve yemeğinizi kısıt ateşte pişirin.
Enginarı soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.
Servis sırasında yemeğinizi dereotu ile lezzetlendirebilirsiniz.
Afiyet olsun.