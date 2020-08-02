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Zeytinyağlı baklava nasıl yapılır? | Sıvı yağlı baklava tarifi

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Yeniakit Publisher
2020-08-02 10:44:00 -
Zeytinyağlı baklava nasıl yapılır? | Sıvı yağlı baklava tarifi

Kolay baklava tarifi |Bayram boyunca pek çok kişi hafif ve lezzetli bir baklava tarifi araştırıyor. Zeytinyağlı baklava yapmak isteyenler için harika bir önerimi var. İşte, leziz zeytinyağlı baklava tarifi.

Zeytinyağlı baklava tarifi

Malzemeler

Şerbeti için:

  • 4 su bardağı su
  • 3.5 su bardağı şeker
  • Yarım limon

Baklava için:

  • 40 yaprak baklava yufkası
  • 2 su toz antep fıstığı ya da ceviz
  • Zeytinyağı

Zeytinyağlı baklava nasıl yapılır?

Zeytinyağlı baklava yapmaya öncelikle şerbeti hazırlayarak başlamalısınız.

Şerbet için tencereye suyu, şekeri ve limon suyunu alın.

Şerbet kıvam alınca ocağın altını kapatın.

Şerbet ılınırken siz yufkaları dizmeye başlayın.

Baklava tepsisini zeytinyağı ile güzelce yağlayın.

Sonrasında üst üste üç adet baklava yufkasını yerleştirin.

Üç katta bir yufkaların üzerine zeytinyağı gezdirin.

20. kata gelince araya antep fıstığı ya da çekilmiş ceviz ekleyin.

Ardından 20 kat yufkayı üç katta bir zeytin yağlayarak sermeye devam edin.

Baklavanın en üstüne fırça yardımıyla zeytinyağını sürün. Baklavanızı dilimlemeyi de ihmal etmeyin.

Baklavanızı önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20-25 dakika pişirin.

Fırından aldığınız baklavanın üzerine ılık şerbeti boşaltın.

Afiyet olsun.

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