Gazikonut tarafından yapılan konutların temeli atıldı! Büyük çalışma devam ediyor...

"Hem insanımızın hak ettiği konutlara, yaşam alanlarına kavuşması hem de iktisadi kalkınmanın sanayinin üretim gücümüzün ihracatın, rekabet gücümüzün yükselmesi için çok öncelikli olduğu anlayışıyla hareket ediyoruz. Burası Türkiye'de üretimin kalbinin attığı yer. İstiyoruz ki hemen organize sanayi bölgemizin yanı başında kurulu olan bu Kuzeyşehir ve önümüzdeki dönemde yine Gaziantep'in tüm Türkiye'de öncülük edeceği organize sanayi bölgesi lojman projesi, atacağımız tüm bu adımlarla çalışanlarımızın çok daha nitelikli bir yaşam alanı imkanına kavuşması aynı zamanda iş yerlerine yakın yerlerde ikamet etme fırsatı bulmaları, böylelikle gün içerisinde zaman kaybı yaşamamaları, ayrıca kira maliyetlerinin altında kalmamaları, uygun koşullarda ev sahibi ya da lojman kullanıcısı olabilmeleri gibi fırsattan oluşturacak.” ŞAHİN: YUVA, EN KARANLIKTA IŞIĞIN YANDIĞI YERDİR Gaziantep Valisi ile birlikte tüm kurumların katılımıyla Gaziantep Modeli oluşturulduğunun vurgusunu yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, törende şu ifadeleri kullandı: “Yuva çok önemli. Yuva, en karanlıkta ışığın yandığı yerdir. Güvendiğin limandır, sıcaklıktır, emanettir, muhabbettir, sevdadır, sevgidir, saygıdır. Buranın bir hikayesi var. Belediye Başkan adayı oldum. Şehirde çok ciddi konut ihtiyacı var. Burası beş buçuk milyon metrekare alan hazine arazisi. Bugün yaptığımızı daha biz yetmişli yıllarda başarsaydık her yaptığımız fabrikanın yanına bir yaşam alanı koysaydık ne bu kadar trafik olurdu ne de işverenin servis maliyeti olurdu.” Önce yolları yaptık. Ben kiradan kurtulmak istiyorum, ‘kira öder gibi el sahip olmak istiyorum’ diyene bir taraftan TOKİ’den bir taraftan da belediyelerimiz, ilçe belediyemiz kendi gücü üstünde konut üretiyor."