Bu gizli hazineyi keşfedin... Tansiyonu düzenliyor, kalbi koruyor: İbn-i Sina’nın yıllar önce yazdığı kestane...

Su kestanesi genel olarak dengeli beslenme içinde tüketilebilecek bir besindir. Ancak alerjik bünyeye sahip kişilerin, kronik hastalığı olanların ve özel diyet uygulayanların dikkatli olması gerekir. Ayrıca konserve su kestanesi tercih edilecekse tuz oranı kontrol edilmelidir. Su kestanesi faydaları, sağlıklı beslenmeye önem verenlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Lif, potasyum ve antioksidan bileşikler açısından dikkat çeken su kestanesi, sindirimi destekleyebilir, tokluk hissi sağlayabilir ve dengeli beslenme içinde kalp sağlığına katkı sunabilir. Düşük yağ oranı ve çıtır dokusuyla özellikle Asya mutfağında kullanılan su kestanesi, doğru porsiyonlarla tüketildiğinde besleyici bir alternatif olabilir. Modern tıbbın babası olarak kabul edilen büyük hekim İbn-i Sina'nın, asırlar önce kaleme aldığı ölümsüz eseri el-Kanun fi't-Tıbb'da kestanenin şifasını tek tek anlatmıştır. Ölümsüz eseri el-Kanun fi't-Tıbb'da kestaneyi hazmı zor olduğu için bal ve anason gibi maddelerle birlikte tüketilmesini veya macun yapılarak yenilmesini tavsiye etmiştir.