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Bu gizli hazineyi keşfedin... Tansiyonu düzenliyor, kalbi koruyor: İbn-i Sina’nın yıllar önce yazdığı kestane...
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bu gizli hazineyi keşfedin... Tansiyonu düzenliyor, kalbi koruyor: İbn-i Sina’nın yıllar önce yazdığı kestane...

Su kestanesi faydaları ile birlikte birçok hastalığa şifa saçıyor.. Modern tıbbın babası olarak kabul edilen hekim İbn-i Sina'nın, asırlar önce kaleme aldığı ölümsüz eseri el-Kanun fi't-Tıbb'da da yer almıştı.

#1
Foto - Bu gizli hazineyi keşfedin... Tansiyonu düzenliyor, kalbi koruyor: İbn-i Sina’nın yıllar önce yazdığı kestane...

Su kestanesi faydaları, sağlıklı beslenmeye önem verenlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Lif, potasyum ve antioksidan bileşikler açısından dikkat çeken su kestanesi, sindirimi destekleyebilir, tokluk hissi sağlayabilir ve dengeli beslenme içinde kalp sağlığına katkı sunabilir. Düşük yağ oranı ve çıtır dokusuyla özellikle Asya mutfağında kullanılan su kestanesi, doğru porsiyonlarla tüketildiğinde besleyici bir alternatif olabilir.

#2
Foto - Bu gizli hazineyi keşfedin... Tansiyonu düzenliyor, kalbi koruyor: İbn-i Sina’nın yıllar önce yazdığı kestane...

Su kestanesi, adı "kestane" olsa da aslında kuruyemiş değil; sulak alanlarda yetişen, nişastalı ve çıtır dokulu bir sebzedir. Özellikle Asya mutfağında sık kullanılan su kestanesi, düşük yağ oranı, lif içeriği ve potasyum bakımından dikkat çeker. 100 gram su kestanesinde yaklaşık 97 kalori, 3 gram lif ve 584 mg potasyum bulunur.

#3
Foto - Bu gizli hazineyi keşfedin... Tansiyonu düzenliyor, kalbi koruyor: İbn-i Sina’nın yıllar önce yazdığı kestane...

Su kestanesi lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini destekleyebilir. Lifli besinler, sindirim sisteminin daha düzenli çalışmasına yardımcı olurken aynı zamanda tokluk hissini de artırabilir. Bu nedenle su kestanesi, dengeli beslenme listelerinde ara öğün ya da yemeklere eklenen destekleyici bir besin olarak değerlendirilebilir.

#4
Foto - Bu gizli hazineyi keşfedin... Tansiyonu düzenliyor, kalbi koruyor: İbn-i Sina’nın yıllar önce yazdığı kestane...

Potasyum bakımından öne çıkan su kestanesi, dengeli beslenme içinde tansiyon kontrolünü destekleyen besinlerden biri olabilir. Potasyum, vücuttaki sodyum dengesine katkı sağlayarak kalp ve damar sağlığı açısından önemli rol oynar. Verywell Fit'e göre su kestanesi lif, potasyum ve bazı antioksidanlar açısından iyi bir kaynak olarak öne çıkıyor.

#5
Foto - Bu gizli hazineyi keşfedin... Tansiyonu düzenliyor, kalbi koruyor: İbn-i Sina’nın yıllar önce yazdığı kestane...

Lifli yapısı ve nişastalı içeriği sayesinde su kestanesi, uzun süre tok kalmaya yardımcı olabilir. Özellikle yüksek yağlı atıştırmalıklar yerine haşlanmış ya da yemeklerin içinde kullanılan su kestanesi daha hafif bir alternatif sunabilir.

#6
Foto - Bu gizli hazineyi keşfedin... Tansiyonu düzenliyor, kalbi koruyor: İbn-i Sina’nın yıllar önce yazdığı kestane...

Su kestanesinin özellikle kabuk kısmında fenolik bileşikler, flavonoidler ve polisakkaritler gibi biyoaktif maddeler bulunduğu belirtiliyor. Bu bileşikler antioksidan kapasiteyle ilişkilendirilse de su kestanesinin tek başına hastalık önleyici ya da tedavi edici bir besin olarak görülmemesi gerekir.

#7
Foto - Bu gizli hazineyi keşfedin... Tansiyonu düzenliyor, kalbi koruyor: İbn-i Sina’nın yıllar önce yazdığı kestane...

Karbonhidrat içeriği sayesinde su kestanesi vücuda enerji sağlayabilir. Bu yönüyle özellikle öğünlerde sebze, tahıl ve protein kaynaklarıyla birlikte tüketildiğinde daha dengeli bir tabak oluşturabilir.

#8
Foto - Bu gizli hazineyi keşfedin... Tansiyonu düzenliyor, kalbi koruyor: İbn-i Sina’nın yıllar önce yazdığı kestane...

Su kestanesi genel olarak dengeli beslenme içinde tüketilebilecek bir besindir. Ancak alerjik bünyeye sahip kişilerin, kronik hastalığı olanların ve özel diyet uygulayanların dikkatli olması gerekir. Ayrıca konserve su kestanesi tercih edilecekse tuz oranı kontrol edilmelidir. Su kestanesi faydaları, sağlıklı beslenmeye önem verenlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Lif, potasyum ve antioksidan bileşikler açısından dikkat çeken su kestanesi, sindirimi destekleyebilir, tokluk hissi sağlayabilir ve dengeli beslenme içinde kalp sağlığına katkı sunabilir. Düşük yağ oranı ve çıtır dokusuyla özellikle Asya mutfağında kullanılan su kestanesi, doğru porsiyonlarla tüketildiğinde besleyici bir alternatif olabilir. Modern tıbbın babası olarak kabul edilen büyük hekim İbn-i Sina'nın, asırlar önce kaleme aldığı ölümsüz eseri el-Kanun fi't-Tıbb'da kestanenin şifasını tek tek anlatmıştır. Ölümsüz eseri el-Kanun fi't-Tıbb'da kestaneyi hazmı zor olduğu için bal ve anason gibi maddelerle birlikte tüketilmesini veya macun yapılarak yenilmesini tavsiye etmiştir.

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