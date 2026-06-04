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Dünya Kırım yine yangın yerine döndü! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Kırım yine yangın yerine döndü! Ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Kırım’da Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Son olarak Ukrayna’nın Kırım Yarımadası’nın merkezi Simferopol şehrinde düzenlediği İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan bir İHA’nın banliyö trenine isabet etmesi sonucu da 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kırım Yarımadası yine yangın yeri… Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yana Lantratova, Ukrayna'nın, Luhansk bölgesindeki bir koleje yönelik İHA ile düzenlediği saldırı sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Lantratova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun yasa dışı ilhak edilen Luhansk bölgesinde bulunan Starobelsk şehrindeki bir koleje yönelik İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

İHA'ların eğitim binası ve öğrenci yurduna isabet ettiğini kaydeden Lantratova, "Saldırı esnasında yurtta 14 ila 18 yaş arasında 86 çocuk bulunuyordu. İlk belirlemelere göre, 4 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve enkaz altında kalanların olduğunu aktaran Lantratova, uluslararası topluma bu saldırıya tepki gösterme çağrısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da olayla ilgili yaptığı açıklamada, bunun "terör saldırısı" olduğunu vurgulayarak, "Herkes susuyor" dedi.

BENZİNDE KUPON UYGULAMASINA GEÇİLDİ

Moskova destekli Kırım Valisi Sergey Aksyonov, yaptığı açıklamada bölgede yaygın olarak kullanılan Ai-95 benzinin satışına kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Aksyonov, yakıt alımlarında kupon sistemi uygulanacağını belirterek, akaryakıt dağıtımının kontrollü şekilde sürdürüleceğini ifade etti.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Rusya Karadeniz Filosu'nun geleneksel üssü olarak bilinen ve Kırım’ın en büyük kenti olan Sivastopol’daki benzin istasyonlarında uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Bölge sakinlerinden Oksana Sençenko, yaşanan durumu Reuters'a değerlendirerek, "İki gündür depomu dolduramıyorum" dedi.

“217 İHA YOK EDİLDİ”

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece Ukrayna'ya ait 217 İHA'nın Moskova ve Leningrad dahil çeşitli bölgeler üzerinde hava savunma sistemlerince yok edildiği kaydedildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dünden bu yana Moskova'ya doğru uçan 9 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

SÖZCÜLERDEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMA GELDİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, Ukrayna ordusunun yasa dışı ilhak edilen Luhansk bölgesinde bulunan Starobelsk şehrindeki bir koleje yönelik İHA saldırısını değerlendirdi.

Saldırının çocukların bulunduğu yere düzenlendiğine işaret eden Peskov, "Bu, korkunç bir suç. Kiev yönetimi tekrar suç işledi. Bundan sorumlu olanlar cezalandırılmalı. Genel olarak, Kiev yönetimi cezalandırılmalı" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da olayla ilgili yaptığı açıklamada, bunun "terör saldırısı" olduğunu vurgulayarak "Herkes susuyor" ifadesini kullanmıştı.

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