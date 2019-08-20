Zeytinyağında yeni sezon umudu Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Kooperatifleri Birliği Başkanı Hilmi Sürek, 2019-2020 alım kampanyası için hazırlıklarının devam ettiğini belirtti.

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Kooperatifleri Birliği Başkanı Hilmi Sürek, ürün alımlarını arttırarak üreticiye 45 milyon lirayı aşkın ödeme yaptıklarını ve yeni sezona stoksuz girdiklerini belirtti. 2019-2020 alım kampanyası için hazırlıklarının devam ettiğine dikkat çeken Sürek, “İlk tespitlere göre ürün kalitesi yüksek. İklim şartları da el verdiği takdirde önümüzdeki sezon zeytinyağı sektörü açısından sevindirici bir dönem olacak” dedi.

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