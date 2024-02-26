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Kadın - Aile Zeytinyağında demleme kadife çiçeği nasıl yapılır? Yememiş, içmemiş olanlar: başı sıkışana her derde deva
Kadın - Aile

Zeytinyağında demleme kadife çiçeği nasıl yapılır? Yememiş, içmemiş olanlar: başı sıkışana her derde deva

Yeniakit Publisher
2024-02-26 17:12:00 - 2024-02-26 17:30:45
Zeytinyağında demleme kadife çiçeği nasıl yapılır? Yememiş, içmemiş olanlar: başı sıkışana her derde deva

Her derde deva şifa ve güzellik kaynağı olan Zeytinyağında demleme usulü kadife çiçeği yapımı. Başı sıkışan herkes bunu yapıyor.

Bugün sizlere her derde deva şifa ve güzellik kaynağı olan Zeytinyağında demleme usulü kadife çiçeği yapımını yazacağız. Öncelikle Kadife çiçeğinin ( Marigold/ Calendula ) ne olduğuna dair ve faydalarını listeleyelim:

-Antibiyotik özelliği mevcut
-Flavonoid zengini
-Ağrı kesici etkisi mevcut
-Yara iyileştirici özelliği
-Vitamin C zengini
-Yağlı ciltelere ve akne sorunlarına iyi gelir
-Siğillere faydalıdır
-Antioksidan etkisi mevcut
-Yaşlanma geciktirici özelliğe sahip
-Katarakata karşı : lutein ve likopen gibi faydalı maddeler içerir
-Kanser önleyici
-Ülsere faydalı
Detoks etkisi
-Böcek savar etkisi
-Kepek sorunlarına karşı etkili
-Böcek sokmalarına karşı
-Doğal sarı boya kaynağı
-Enfeksiyonlara karşı
-Hemoroide karşı
-Banyo suyu
-Üşütme semptomlarında kullanılır
-çay yapımında kullanılır
-Baharat: renk verici özelliğinden dolayı
-Çiçekler ve yaprakları salatalarda kullanılabilir
-Hiç bir yan etkisi mevcut değil

Gelelim yapımına:

Öcelikle Kadife çiçeğini çiçek kısımlarından topluyoruz. (aktardan alın) Ardından çiçek yapraklarını yoluyoruz ve yolunmuş yaprakları küçük ya da 500 ml lik bir orta boy kavanoza yerleştiriyoruz. Bir Tencere dibine sıcaktan etkilenmeyecek bir tabak yerleştiriyoruz. Tabağın üzerine kapağı kapalı kavanozumuzu yerleştiriyoruz. Su ilave ediyoruz. Su kavanozun yarısına kadar gelecek şekilde olmalı.Suyu kısık ateşte tam 45 dakika kaynamaya bırakıyoruz. Demleme yağınız soğuduktan sonra bir süzgeç yardımı ile süzünüz. Ve damlalıklı bir şişeye doldurunuz. Arzu ederseniz, tabiki direk kavanozdan da kullanabilirsiniz.

Gece yatmadan önce cildinize , saçınıza, el ayak bakımında ve hafif yanık ya da yaralara uygulayabilirsiniz.
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