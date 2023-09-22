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Kadın - Aile Zeytinyağında beyaz peynir: Yağ çekmiyor, sayısız faydaya sahip! İçinde neler olacak, zeytinyağı ile nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Zeytinyağında beyaz peynir: Yağ çekmiyor, sayısız faydaya sahip! İçinde neler olacak, zeytinyağı ile nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2023-09-22 18:07:00 - 2023-09-22 18:14:15
Zeytinyağında beyaz peynir: Yağ çekmiyor, sayısız faydaya sahip! İçinde neler olacak, zeytinyağı ile nasıl yapılır?

Zeytinyağı ve zeytinyağlı yemekleri gibi birçok besinleri içeren beslenme en şifa verenler listesinde yer alıyor. Zeytinyağı, peynir gibi malzemelerden yapılan işte enfes bir tarif...

Zeytinyağında Beyaz Peynir Tarifi İçin Malzemeler

1 kalıp sert ve yağlı beyaz peynir
4-5 diş sarımsak
1 çorba kaşığı tane karabiber, pul biber (miktarı size bağlı)
Biberiye
Kavanozu dolduracak kadar zeytinyağı

Zeytinyağında Beyaz Peynir Tarifi Nasıl Yapılır?

Peynirleri küp küp doğrayıp aralarına sarımsakla beraber yerleştirin. Baharatları koyup zeytinyağını doldurun. Kavanozun kapağını kapatıp altüst edin. Bir kaç gün sonra yiyebilirsiniz. Enfes bir peynir lezzeti. En kalitesiz peyniri bile lezzetlendirin.

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