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Ekonomi Zeytinyağı üreticisi, satışları durdurduğunu açıkladı
Ekonomi

Zeytinyağı üreticisi, satışları durdurduğunu açıkladı

Bir zeytinyağı üreticisi, sosyal medya hesabından toptan satışı durdurduklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 23:53:00 -
Zeytinyağı üreticisi, satışları durdurduğunu açıkladı

Aydın’da bu yıl yaşanan kuraklık ve zamlar sebebiyle zeytinin rekoltesinde düşüş yaşanmış, alım fiyatları artmıştı. Kasım ayının başında 33 TL olan zeytinyağı son bir ayda yüzde 33 artarak 44 liraya kadar yükseldi.

"Toptan satışlarımızı bu gün durdurduk"

Zeytinyağı üreticisi Özgür Üzden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yaşanan krizi “Bir zeytinyağı üreticisi olarak toptan satışlarımızı bu gün durdurduk. Maliyet hesaplayamaz noktaya geldik, dün verdiğimiz fiyat bu gün zarar yazıyor ve stoklarımızı işletme sermayesi ile yerine koyamıyoruz. Gıda krizi böyle böyle geliyor…” ifadeleriyle anlattı.

 

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