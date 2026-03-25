Zeytinyağı Sektöründe Akılalmaz Skandal! O firma 82 kez suçüstü yakalandı

Türkiye'nin gururu zeytinyağı sektöründe, inanılması güç bir sahtekarlık olayı patlak verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın titiz çalışmaları sonucunda yayımlanan tağşiş listeleri, bir firmanın vatandaşın sağlığı ve cebiyle nasıl oynadığını tüyler ürpertici bir şekilde kanıtladı. İzmir'in Selçuk ilçesinde faaliyet gösteren SSC Grup Tarım Zeytinyağı Tic. Ltd. Şti. isimli firmanın, tam tamına 82 kez zeytinyağına tohum yağı karıştırdığı ve bu sebeple tağşiş listesine girdiği ortaya çıktı. Bu, sadece bir hata değil; sistematik, planlı ve vicdanı sızlatan bir halk sağlığı skandalı!

46 Markayla Şeytanın Aklına Gelmeyecek Kurnazlık: Sahtekarlığın Böylesi Görülmedi!

Bakanlık kayıtlarının detayları, firmanın ne kadar pes dedirtecek bir yöntem izlediğini de gün yüzüne çıkardı. Firma, tek bir marka üzerinden değil, tam 46 farklı marka kullanarak sahtekarlığını gizlemeye çalışmış. Bu markalar arasında “1926 Mehmet Selim Efendi”, “Alatepe Organik”, “Arden Ayvalık”, “Ege Sızma”, “Lux Ayvalık”, “Zeytinada” ve “Zeytinbeyli” gibi, adeta tüketicinin güvenini kazanmak için özenle seçilmiş isimler bulunuyor. Vatandaş, kaliteli ve doğal bir ürün aldığını zannederken, aslında bu firma tarafından kandırılıyor, sofrasına hileli bir ürün sokuyordu. 46 ayrı maskenin ardına saklanan bu sahtekarlık şebekesi, her yakalandığında yeni bir markayla sahtekarlığa devam etmiş görünüyor. Bu durum, "münferit bir hata" değil, halkın sağlığını ve bütçesini hedef alan haince bir planın varlığını gösteriyor.

Halk Sağlığı ve Ekonomi Hedefte: "Bu Sadece Ekonomik Aldatma Değil, Vicdansızlık!"

Zeytinyağına tohum yağı karıştırılması, masum bir karıştırma işlemi değil. Uzmanlar bas bas bağırıyor: Bu durum, sadece vatandaşın parasını hileli bir şekilde cebinden almakla kalmıyor, aynı zamanda halk sağlığını da ciddi bir şekilde tehdit ediyor. Bilinmeyen tohum yağlarının zeytinyağı gibi pazarlanması, alerjik reaksiyonlardan kronik hastalıklara kadar birçok sağlık sorununa yol açabilir. "Vicdan sahibi hiç kimse bunu yapamaz" dedirten bu skandal, tüketicilerin gıdaya olan güvenini derinden sarsarken, dürüst ve alın teriyle üretim yapan gerçek zeytinyağı üreticilerini de zor durumda bırakıyor. Sektör temsilcileri, bu tür uygulamaların Türkiye'nin zeytinyağı ihracatına da darbe vurduğunu ve uluslararası arenada itibar kaybına neden olduğunu vurguluyor.

Yetkililerden Sert Uyarı: Etikete Bak, Güvenilirliği Sorgula! Vatandaş Kendini Korusun!

Bu akılalmaz skandalın ardından yetkililer vatandaşları bir kez daha uyardı: Ürün alırken etiket bilgilerine son derece dikkat edin, güvenmediğiniz, tanımadığınız markalardan kaçının. Özellikle fahiş fiyatlarla karşılaşmadığınız, bilindik ve güvenilir markaları tercih etmek, bu tür sahtekarlıklardan korunmanın en önemli yolu. Gıda sahtekarlarına karşı hep birlikte teyakkuzda olmalıyız!