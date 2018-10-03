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Zeytinyağı ile sağlıklı incir şöleni

Öksürükten mi şikayetçisiniz. Yoksa astım mı var sizde.. Ya da alerjik astım..

03 Ekim 2018 Çarşamba 21:41
Zeytinyağı ile sağlıklı incir şöleni


Saf sızma zeytinyağında bir gün bekletilmiş kuru incirden sabahları aç karnına 2 adet yemelisiniz. Sonra yeniden 2 tane inciri yine zeytinyağına koyarak ertesi günü yiyeceğiniz inciri hazırlamalı ve bu küre en az 6 ay devam etmelisiniz.

İncirin tazesi de malum tembel mideyi çalıştırıyor, bağırsakları yumuşatıyor, sinirleri kuvvetlendiriyor, boğaz ağrılarını kesiyor, çıbanları olgunlaştırıyor, bronşları yumuşatıyor.

İncir kürü yapmaya ihtiyacınız yok.. Fakat sağlıklı bir yiyecek tavsiye etmemizi isterseniz, sabah kahvaltısını ara sıra inciri zeytinyağına batırarak yemeniz gerektiğini yazabiliriz.

İncir ağacının dallarındaki yapışkan sütün siğillere iyi geldiğini de herhalde biliyorsunuzdur..

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 21:41
  1. incir
  2. zeytinyağı

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