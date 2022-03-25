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Gündem Zeytinyağı fabrikasına 262 bin TL ceza
Gündem

Zeytinyağı fabrikasına 262 bin TL ceza

Antalya'daki bir zeytinyağı fabrikasının zeytin pirina ve karasularının tarımsal vasıftaki toprakları kirlettiği belirlendi. Fabrikaya, 262 bin TL idari yaptırım cezası uygulandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 11:01:00 -
Zeytinyağı fabrikasına 262 bin TL ceza

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Antalya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Aksu İlçesinde bulunan E.U. isimli şahsa ait zeytinyağı fabrikasında yapılan kontrolde, fabrikanın faaliyetleri sonucu zeytin pirina ve karasularının tarımsal vasıftaki toprakları kirlettiği tespit edildi.

İlgili firma hakkında adli ve idari işlem başlatılarak 2872 sayılı Çevre Kanununa muhalefetten 262 bin TL idari yaptırım cezası uygulandı.

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Yorumlar

T.C

şaka gibi cezalar! genel olarak cezalarin yuksekligine bakyigimizda hirsiz, cevre kirletici, araba ile milletin canini hice sayma , yasakli kopek besmemek ve tasmasiz agizsiz gezdirmek, stokculuk vs vs vs gibi suclardaki cezalar insani resmen tesvik ediyor , " nolcak canim bikac gunluk luks resturanda yemem oderim misali...

Nuri

Firma da bu cezayı bize keser. Yine zeytinyağına zam gelecek demek.
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