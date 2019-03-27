0553 313 94 23

’Zeytinin anavatanı’’ Kilis iddiası

Kilisli Zeytin Üreticisi Şerif Mercimek,Zeytinin anavatanı Kilis olduğunu söyledi.

27 Mart 2019 Çarşamba 11:03
’Zeytinin anavatanı’’ Kilis iddiası

Kilisli Zeytin Üreticisi Şerif Mercimek,Zeytinin anavatanı Kilis olduğunu söyledi.


Kilis’in önde gelen zeytin üreticilerinden Şerif Mercimek, Meyvesi, yağı, çekirdeği, dalı ve yaprağıyla çok eski çağlardan beri insan yaşamında önemli bir yeri olan zeytin, Kilis için ayrı bir değeribulunduğunu ifade ederek, "İnce kabuğu, küçük çekirdeği ve oldukça yüksek yağ oranıyla yüzde 35’dirKilis Zeytini bu niteliğiyle sofralık değildir. Bir çok verilerde Zeytinin anavatanın Kilis olduğu belirtilmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük höyükleri arasında yer aldığı belirtilen Oylum Höyük’te yürütülen kazı çalışmalarında, 4 bin yıl öncesine ait zeytin çekirdekleri çıkarılmış. yürütülen arkeolojik kazılar sonucu elde edilen veriler ışığında Kilis ve çevresinin zeytin ve zeytinyağı üretimi konusunda önemli bir konuma sahip olduğu belirlenmiştir.Zeytinin Anavatanının ve merkezinin Güneydoğu Anadolu olduğu ezelden beri bilinmektedir. Güneydoğu Anadolu’da ilk yerleşimini tamamlayan zeytin, Batı Anadolu’ya ve oradan da Ege adaları yolu ile Cezayir, Tunus İtalya, Fransa ve İspanya’ya kadar uzanmıştır. Anadolu zeytin ağacı geçmişte en parlak günlerini Anadolu’da geçirmiş ve sahil şeritlerimizdeki pek çok medeniyetin kuruluşunda tek ürün olarak rol almıştır. Özellikle Yunan Mitolojisi’nde ayrı bir önemi bulunan zeytin Tanrıların kutsal meyvesidir. Mitolojik hikayelerden günümüze kadar uzanan barışın simgesi de zeytin dalıdır” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İmamoğlu, “Oyunu bazısı eliyle verir, bazısı gönlüyle verir”
    1. İmamoğlu, “Oyunu bazısı eliyle verir,..
    2. "Golan Tepeleri Arap toprağıdır"
    3. "3 ayda 40 engelsiz gündüzlü yaşam..
    4. Giresun'da 352 bin 80 seçmen bin 400..
    5. PKK’lıların kaçırdığı polisten 4..
    6. Huzurevinin bakımı hükümlülere emanet
    7. Deniz uçağı ile tüm Marmara kontrol..
    8. Burhaniye’de istihdam seferberliğine..
    9. FETÖ elebaşının korumasının eşi..
    10. İran'daki sel felaketi hayvanları da..
    11. Arturo Mina’nın forma özlemi bitiyor
    12. Meral Akşener güldürdü! "İstanbul,..
    13. "Riga Primeclass Lounge" Avrupa'nın en..
    14. Ordu, dijital oyun yazılım merkezi..
    15. Singapur’da yangın paniği: 500 kişi..
    16. Vali Türker Öksüz, Akyaka’da
    17. "Brexit'i uzun süre ertelemeye açık..
    18. Saadet Partisi’nin seçim bürosuna..
    19. Sisi kendisini de generalini de maskot..
    20. Kadınlar kazandıkları paralarla..
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    İşte Namık Tan'ın S-400 tehdidinin perde arkası!
    İşte Namık Tan'ın S-400 tehdidinin perde arkası!