Yıllarca kavanozda saklandı: Değeri tam 39 milyon lira!
ABD'de uzun yıllar bir kavanozda muhafaza edilen 1943 tarihli hatalı basım Lincoln senti, düzenlenen açık artırmada rekor fiyata satıldı.
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ABD'de uzun yıllar bir kavanozda muhafaza edilen 1943 tarihli hatalı basım Lincoln senti, düzenlenen açık artırmada rekor fiyata satıldı.
1943 yılında, İkinci Dünya Savaşı'nın etkisiyle ABD'de bakıra olan ihtiyaç hızla arttı. Savaş sanayisinde kullanılmak üzere bakır rezervlerini korumak isteyen ABD Darphanesi, o yıl bir sentlik madeni paraların üretiminde bronz yerine çinko kaplamalı çelik kullanma kararı aldı.
Ancak üretim sürecinde beklenmedik bir hata yaşandı. Darphane makinelerinde önceki üretimden kalan birkaç bronz plaka fark edilmeden kullanıldı ve çok az sayıda 1943 tarihli bronz Lincoln Wheat Cent yanlışlıkla basıldı.
Normal şartlarda dolaşıma çıkmaması gereken bu hatalı paralar, zamanla dünyanın en değerli madeni paraları arasında gösterilmeye başlandı.
SADECE 20 TANE VAR Uzmanlara göre 1943 yılında yanlışlıkla basılan bronz Lincoln Wheat Cent'lerden günümüze yalnızca yaklaşık 20 adet ulaştı. Nadirliği, söz konusu paraları koleksiyoncular için adeta bir hazineye dönüştürdü. Yıllarca bir kavanozun içinde saklanan örneklerden biri de yakın zamanda düzenlenen açık artırmada rekor fiyata alıcı buldu. 840 bin dolara satılan madeni para, güncel kurla yaklaşık 39 milyon TL değerine ulaştı.
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