Yıllarca kavanozda saklandı: Değeri tam 39 milyon lira!

SADECE 20 TANE VAR Uzmanlara göre 1943 yılında yanlışlıkla basılan bronz Lincoln Wheat Cent'lerden günümüze yalnızca yaklaşık 20 adet ulaştı. Nadirliği, söz konusu paraları koleksiyoncular için adeta bir hazineye dönüştürdü. Yıllarca bir kavanozun içinde saklanan örneklerden biri de yakın zamanda düzenlenen açık artırmada rekor fiyata alıcı buldu. 840 bin dolara satılan madeni para, güncel kurla yaklaşık 39 milyon TL değerine ulaştı.