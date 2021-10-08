Zeytine artık sofralarda daha çok yer açın

Zeytin ağaçları 5-15 metre uzunluğa erişebilen ve 1000 yıl yaşayabilen uzun ömürlü bir ağaç türüdür. Zeytin de zeytin ağaçlarında yetişen küçük meyvelerdir. Zeytin E vitamini, demir, bakır ve kalsiyum gibi birkaç mikro besin için iyi bir kaynaktır. Kahvaltılarımızın vazgeçilmezi şifa deposu zeytinin faydalarını duyunca hakikaten şaşıracaksınız. Böylesi vitamin kaynağı bir besini masamızda her daim tutmalıyız. Şimdi kahvaltılarımızın yeşili ve siyahıyla renk kattığı zeytinin faydalarına şöyle bir göz atalım.

1) Sindirimi Kolaylaştırır

Zeytinde bulunan E vitamini ve yağ, bağırsakların daha verimli işlemesini sağlar. Düzenli olarak zeytin tüketen kişilerin kolon kanserine yakalanma riski oldukça düşüktür. Zeytinin yapısında yer alan lifler, yediğiniz yemeklerin kolayca sindirilmesini gerçekleştirir. Böylece bağırsak sorunlarından epey uzak kalmış olursunuz.

2) Saç, Cilt ve Tırnağı besler

Zeytin özü ve zeytinyağı içeren kozmetik ürünlerini reklamlarda sıkça görebilirsiniz İşte bu ürünlerin ana maddesi; zeytinde bulunan vitamin ve minerallerdir.

3) Kanseri Önler

Kansere neden olan her ne neden varsa; zeytin o faktörleri temizlemek için tüketilebilir. Çünkü zeytinin yapısında antioksidan maddeler yer alır.

4) Uzun Süre Tok Tutar

Diyet sürecinde kahvaltı öğünü çok önemlidir. Kahvaltıda almanız gereken yağı zeytinden alabilirsiniz. Kahvaltı tabağınızı süsleyen zeytinler ile, sabah almanız gereken enerji karşılanır. Sizi uzun süre tok tutarken, metabolizmanın hızlanmasını da sağlar.

5) Kalp Sağlığını Korur

Zeytin, sizi kalp hastalıklarından ve kalp krizinden koruyan bir besindir. Zeytin yapısında doymamış yağ bulunduğu için, kan basıncını dengeler ve kalp ritmini düzenler.

6) Vücut Gelişimine Destek Olur

A, D, E ve K vitaminleri yapısından zengin olan zeytin büyüme çağındaki çocukların vücut gelişimine destek olur.

7) Kan Yapar

Verdiğiniz son kan tahlilinde kan değerlerinizde bir düşüş saptandıysa, bu aralar zeytine önem vermeniz gerekebilir.