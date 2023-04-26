Zeytincilik sektöründe rekor üstüne rekor

Zeytincilik sektörünün ihracattaki rekor artışına en büyük katkıyı zeytinyağı ihracatı sağladı. 2022-23 sezonunda 422 bin tonluk rekor rekolteye ulaşan zeytinyağı sektörü bu rekolteyi dövize dönüştürerek 2022/23 sezonunun ilk yarısında 92 bin 143 ton zeytinyağı ihraç ederek Türkiye’ye 407,6 milyon dolarlık döviz getirisi sağladı. Türkiye’nin 2012-13 sezonundaki 92 bin tonluk zeytinyağı ihracat rekoru, 2022-23 sezonunun ilk yarısında geçilmiş olurken, 2012-13 sezonundaki 292 milyon dolarlık zeytinyağı ihracat rakamı bu sezon yüzde 40 geliştirildi.

2021-22 sezonu da başarılı geçti

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, Türkiye’nin zeytinyağı ihracatının 2021-22 sezonunda da başarılı bir dönem geçirdiği bilgisini verdi. Er, “2021/2022 sezonu özellikle zeytinyağı ihracatımız için çok verimli geçti. İhracat rakamlarımıza baktığımızda, bir önceki sezona oranla miktar bazında yüzde 32 artarak 44 bin tondan 58 bin tona, tutarda ise yüzde 49 artarak 135 milyon $’dan 201 milyon $’a ulaştı” dedi.

Ambalajlı zeytinyağı ihracatı yüzde 32 arttı

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’nin, Ege İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu’nda yapılan 2022 yılı olağan mali genel kurulunda konuşan EZZİB Başkanı Davut Er, sözlerini şöyle sürdürdü; “Özellikle ambalajlı zeytinyağı ihracatımız ise bu sezon yüzde 32’lik artışla 22 bin tondan, 29 bin tona yükseldi. Toplamda 107,7 milyon ABD$ tutarında zeytinyağını ambalajlı olarak ihraç ettik. Özellikle katma değeri yüksek bir ürün olarak ambalajlı zeytinyağı ihracatımızın yükselişini sektörümüz için son derece önemli bir gelişme olarak görüyorum. Dünya standartlarına göre kaliteli bir zeytinyağı üretimimiz var ve bu yağların ambalajlı olarak ihracatındaki artışı görmek bizi sevindiriyor ve ihracat hedeflerimize ulaşma konusunda umutlandırıyor.”

Zeytinyağını daha katma değerli ihraç ettik

Türkiye’nin zeytinyağı ihracatındaki başarısına 2022/23 sezonunda yeni bir halka eklediklerinin altını çizen Başkan Er, “Türkiye’nin zeytinyağı ihracatı 1 Kasım 2022 – 24 Nisan 2023 tarihleri arasında 92 bin 143 ton karşılığı 407,6 milyon dolara ulaştı. Sektörümüz zeytin ve zeytinyağı ihracatıyla 2022-23 sezonunun geride kalan ilk yarısında ihracatını yüzde 144’lük artışla 220 milyon dolardan 537 milyon dolara taşıdı. 2023 yılında sektörümüzün ihracatının 1 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Sektörümüz için hayal gibi görünen 1 milyar dolar ihracat rakamına Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıldönümünde ulaşmak için çaba gösteriyoruz. Türkiye’nin bugüne kadar en çok zeytinyağı ihraç ettiği 2012/13 sezonundaki ihracat rakamlarına miktar olarak bu sezonun ilk yarısında ulaştık. Döviz getirisi olarak ise yüzde 40’lık ihracat artışı yakaladık. Bu rakamlar bu sezon zeytinyağımızı daha katma değerli ihraç ettiğimizin göstergesi” şeklinde konuştu.

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192 milyona ulaşan zeytin ağacı varlığıyla yıllık 650 bin ton zeytinyağı ve 1 milyon 200 bin ton sofralık zeytin rekoltesi

Zeytincilik sektörünün 2022/23 sezonunun ilk yarısındaki 537 milyon dolarlık ihracat performansına zeytinyağı sektörünün 407,6 milyon dolarlık tutarla en büyük katkıyı sağladığını aktaran Er, siyah zeytin ihracatında 81,5 milyon dolara, yeşil zeytin ihracatında 28,4 milyon dolara ve prina ihracatında da, 19,6 milyon dolarlık ihracat seviyesine ulaştıklarını vurguladı. Türkiye’nin 192 milyona ulaşan zeytin ağacı varlığıyla yıllık 650 bin ton zeytinyağı ve 1 milyon 200 bin ton sofralık zeytin rekoltesi hedeflediğinin altını çizen EZZİB Başkanı Davut Er, bu rakamlara ulaşıldığında zeytinyağı üretiminde dünya ikincisi, sofralık zeytin üretiminde ise dünya birincisi konumuna geleceğini, ambalajlı zeytinyağı ihracatının artması için yeni bir destek modelinin hayata geçirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği genel kurulunda, 2023 yılı bütçesi 14 milyon 500 bin TL olarak kabul edilirken, 2023 yılı iş programı da karara bağlandı.