Zeytinburnu'nda sahte içki operasyonu
İstanbul Zeytinburnu'nda düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sümer Mahallesi 27/1 Sokak'ta sahte içki üretildiğini ve bir gecekondudan alkol kokusu geldiğini tespit etti.
Şüpheli R.P'nin gecekonduya girmesi üzerine operasyon düzenleyen polis, burada 103 su şişesinde sahte içki ele geçirdi.
Gözaltına alınan R.P'nin emniyetteki ifadesinde, içkiyi bir tanıdığından kendisi için satın aldığını ve ticaretini yapmadığını söylediği öğrenildi.
Şüpheli, Bakırköy Adalet Sarayı'ndaki ifadesinin ardından tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.
R.P, Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince, "ticari amaçla içki üretme" suçundan tutuklandı.