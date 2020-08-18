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Aktüel Zeytinburnu'nda "gürültü" cinayetinin zanlısı tutuklandı
Aktüel

Zeytinburnu'nda "gürültü" cinayetinin zanlısı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 14:49:24 -
Zeytinburnu'nda "gürültü" cinayetinin zanlısı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda Suriye uyruklu Abdulkadir Daoud'u (21) tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Ağustos 23.10 sıralarında Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi üzerinde silahlı saldırıda Daoud'un yaralanması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma başlattı.

Polis yaptığı çalışmanın ardından olayı Metin G'nin (40) gerçekleştirdiğini belirledi. Olaydan sonra firar eden şüpheli, 17 Ağustos'ta olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ve 6 fişekle Sümer Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, polise verdiği ifadesinde, olay günü eşiyle evinin balkonunda oturduğu sırada yükse sesle konuşan bir grubu sessiz olmaları konusunda uyardığını, grubun da kendisine bağırarak karşılık vermesi üzerine eşini içeriye gönderip, yanındaki tabancayla balkondan ateş ettiğini anlattı.

Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olayda 4 kişilik bir grubun yürürken içlerinden birinin açılan ateş sonucu vurularak yere düştüğü anlar görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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