Zeytinburnu'nda bisiklet şenliği

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü sebebiyle, Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) tarafından düzenlenen sağlıklı yaşam etkinliğine katılan 60 yaş üstü vatandaşlar Zeytinburnu sahilinde bisiklet turu attı.



Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM), yaşlıların yaşadığı olumsuz etkileri en aza indirmek, fiziksel aktivitelerle hareketliliklerini arttırarak yaşam kalitelerinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla bir etkinlik düzenledi. 60 yaş üstü vatandaşlar, 20 gönüllü gençle beraber Zeytinburnu sahilinde bisiklet turu yaparak keyifli dakikalar geçirdi. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaşlılarla bir araya gelen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da bisiklet turuna eşlik etti. Başkan Arısoy, yaşlılarla uzun süre muhabbet etti. Etkinliğe katılan vatandaşlar canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlendiler.