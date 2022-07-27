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Yaşam Zeytinburnu sular saat kaçta gelecek? 27 Temmuz İstanbul kesinti saatleri:
Yaşam

Zeytinburnu sular saat kaçta gelecek? 27 Temmuz İstanbul kesinti saatleri:

İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ‘Sular ne zaman gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, İstanbul sular ne zaman gelecek? Sarıyer su kesinti saatleri:

Yeniakit Publisher
2022-07-27 16:57:00 -
Zeytinburnu sular saat kaçta gelecek? 27 Temmuz İstanbul kesinti saatleri:

27 Temmuz Çarşamba günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ‘İSKİ su kesinti saatleri’ konusunu araştırıyor. Peki, sular ne zaman gelir?

Zeytinburnu sular saat kaçta gelecek? 27 Temmuz İstanbul kesinti saatleri:

İlçe        :              Başakşehir

Etkilenen Mahalleler     :              Bahçeşehir 2Kısım Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              27.07.2022 14:18

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 27.7.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Beykoz

Etkilenen Mahalleler     :              Mahmutşevketpaşa Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              27.07.2022 15:45

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 27.7.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sarıyer

Etkilenen Mahalleler     :              İstinye Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              27.07.2022 14:17

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 27.7.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Zeytinburnu

Etkilenen Mahalleler     :              Yenidoğan Mah,Gökalp Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              27.07.2022 15:40

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 27.7.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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