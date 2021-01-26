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Ekonomi Zeytinburnu, Millet Camii’ne yakında kavuşacak
Ekonomi

Zeytinburnu, Millet Camii’ne yakında kavuşacak

Zeytinburnu kendi camisini seçti. Zeytinburnu Belediyesi tarafından halkın oylarıyla seçilen cami projesi ihalesi 16 Şubat’ta yapılacak ve 500 günde bitirilecek.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 14:03:00 -
Zeytinburnu, Millet Camii’ne yakında kavuşacak

Millet Bahçesi’nin hemen yanında inşa edilecek projenin 500 gün içerisinde bitirilerek halkın hizmetine sunulması planlanıyor. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre proje 7550 m2 Cami ve Müştemilat, 800 m2 Taziye Salonu, 500 m2 Kütüphane ve Kıraathane İnşaatından oluşuyor.

Cami inşaatının ihalesi 16.02.2021 tarih ve saat 14.00’de Beştelsiz Mahallesi Belediye Cad. No: 5 - İhale Salonu (-1. kat)’ta yapılacak.

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