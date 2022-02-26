Zeytinburnu belediyesine ait taşınmaz üç yıllığına kiraya verilecek
Zeytinburnu Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre taşınmaz kiraya verilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre taşınmazlar ihale usülü kiraya verilecek.
İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte aşağıdaki belgelerle birlikte Belediye Encümeni Toplantı Salonunda hazır bulunacaklar.
- İsteklilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak geçici teminat vermeleri gerekmekte.
- İsteklilerin şartname bedelini yatırıldığına dair makbuz vermeleri gerekmekte.
- İsteklilerin tebligat için adres, irtibat için telefon numarası ve elektronik posta adresi bildirmesi gerekmekte.
- İsteklilerin tüzel kişilikteki kamu yararına çalışan dernekler veya Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış Vakıflar olmak zorunda.
- İsteklilerin ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde 09/03/2022 tarih ve saat 16:00’a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmekte.
- İşbu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, talep edilen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dâhil) bu kanuna uygun olması gerekmekte.
- Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecek.
- Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren noter onaylı imza sirküleri ve tüzel kişi adına vekâleten iştirak ediliyor ise, teklifte bulunacak kimselerin vekâletnamelerini vermeleri gerekmekte.
- Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı taahhütnamenin bildirmesi gerekmekte.
- Yerin görüldüğüne dair İdare tarafından düzenlenecek belgenin olması gerekmekte.
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