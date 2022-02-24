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Ekonomi Zeytinburnu Belediye Başkanlığı zabıta memuru alacak
Ekonomi

Zeytinburnu Belediye Başkanlığı zabıta memuru alacak

İstanbul ili Zeytinburnu Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre, aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla ilanla duyurulan boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 15:33:00 -
Zeytinburnu Belediye Başkanlığı zabıta memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adayların, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte 04/04/2022’den 08/04/2022 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09:00-16:30 arasında) Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No:5 Zeytinburnu/İstanbul adresinde Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

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