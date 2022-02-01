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Kadın - Aile Zeytin yaprağının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı çayı faydası
Kadın - Aile

Zeytin yaprağının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı çayı faydası

Sadece uzun yaşamın değil zayıflamanın da sırrı olan zeytin yaprağının faydaları bitmek bilmiyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 00:21:00 - 2022-02-01 00:35:58
Zeytin yaprağının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı çayı faydası

Zeytin yaprağı, bereketin simgesi olan zeytin ağacının yapraklarıdır. Binlerce yıldır Akdeniz'de zeytin ağacının yaprağından (olea europea) yapılan çaydan faydalanılmaktadır.

Zeytin yaprağı çayı hangi hastalıklara iyi gelir? Zeytin yaprağı çayı faydası

Kurutulmuş zeytin yaprağı; Soğuk algınlığı, dizanteri, romatizma, cilt hastalıkları, zatürre, bronşit, mantar ve zona hastalıklarını tedavi eden harika bir bitkidir. Evinizde kuruttuğunuz zeytin yaprağını çay halinde kullanabilirsiniz.

Zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır?

Zeytin yaprağını aktarlarda bulmanın yanı sıra kişi evde kendi kendine de kurutabilir. Kurutulmuş yapraklardan 1 yemek kaşığı kadarını 1 su bardağı kaynamış suya atmak ve 10 dakika demlenmesini beklemek önemlidir. Ardından süzerek, zeytin yaprağı çayı tüketilebilir.

Zeytin Yaprağı gerek kurutulduğunda çayı ile harika şekilde zayıflamanızı sağlıyor, gerekse de bağışıklık sistemine fayda sağlıyor. Doğal yöntem olduğu için de masrafsız oluyor. Kilo şikayeti olanlar için hastane tedavileri baydıysa alternatif tıp bazen tek çözüm olabiliyor. Zeytin yaprağı da kilo şikayeti olanlar için doğru çözüm yolu oluyor.

Zeytin Yaprağının Faydaları Nelerdir?

Kurutulmuş zeytin yaprağı; Soğuk algınlığı, dizanteri, romatizma, cilt hastalıkları, zatürre, bronşit, mantar ve zona hastalıklarını tedavi eden harika bir bitkidir. Evinizde kuruttuğunuz zeytin yaprağını çay halinde kullanabilirsiniz. Evinizde yoksa da aktarlarda bulabileceğiniz yaprak, zayıflamada da bir numaralı şifalı bitkidir.

Bağışıklık sistemi zayıf olanlar için kurutulmuş zeytin yaprağı tüketmek oldukça önemlidir. Sistemdeki zayıflığı onarır ve güçlü bir bağışıklık sistemini vücuda kazandırır.

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