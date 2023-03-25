Zeytin yaprağı çayı: Oruçluyken hızla düşen insülin direncine yöntem! Ağız kokusundan eser bırakmıyor

Zeytin yaprağının kan şekerini düşürerek dengelediğini biliyor muydunuz? Diyabet hastalarının derine derman olacak insülin direnci çayını hazırlamak için ihtiyacınız olan tek şey biraz tarçın, yeşil çay ve zeytin yaprağı. Bu tarifi oruçluyken aniden düşen insülin direnci için iftar veya sahurdan sonra bir bardak içebilirsiniz.

İşte Fitoterapi Uzmanı Ümit Aktaş'ın insülin direnci için verdiği çay tarifi

Zeytin yaprağının kan şekerini düşürerek dengelediğini biliyor muydunuz? Diyabet hastalarına özel insülin direnci için çay tarifimiz;

Malzemeler

– 1 çubuk tarçın

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– 1 tatlı kaşığı yeşil çay

– 1 tatlı kaşığı zeytin yaprağı

Hazırlanışı

Malzemeleri cam bir bardağa koyun. Üzerine 250 cc kaynar su ekleyin. 10 dakika demlenmesini bekleyin. Günde 3-4 fincan içebilirsiniz. Afiyet olsun!

Zeytin Yaprağı Çayı Tarifi İçin Malzemeler diğer tarif

1 yemek kaşığı kurutulmuş zeytin yaprağı

2-3 bardak sıcak su

Zeytin Yaprağı Çayı Tarifi Nasıl Yapılır?

1 yemek kaşığı eliniz ile küçük küçük parçalara ayırdığınız kuru zeytin yaprağının üzerine 2-3 bardak kaynayan suyu ekleyin. 10 dk demlendirin.

Demlenen çayı süzerek servis edin. Günde 2-3 bardak içebilirsiniz.

Zeytin yaprağı çayının faydaları ;

Kötü kolesterolü düşürmektedir.

Anti bakteriyeldir.

Antibiyotik etkisi vardır.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

Soğuk algınlığı için etkilidir.

Kan basıncını düşürmektedir.

Kan şekerini düşürmektedir.

Zeytin yemek ağız kokusu giderir.

ZEYTİN YAPRAĞI ÇAYI ZARARLARI VAR MI?

Özellikle alerjisi olanların zeytin yaprağını tüketmesi tavsiye edilmez. Bazı kişilerde zeytin yaprağı çayı ya da herhangi bir şekilde tüketildikten sonra mide bulanması, kızarıklık ve kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlar oluşabilmektedir. Böyle durumlarda tüketimin durdurulması tavsiye edilir.

NOT: Kesinlikle ilaç tedavisi alıyorsanız doktorunuza danışın.