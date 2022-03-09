Zeytin yağı fiyatları ne kadar? A101, ŞOK, BİM zeytinyağı güncel fiyatları...

Yağ fiyatları 9 Mart Çarşamba günü düşüşe geçti. Rusya'nın Azak Denizi'nden çıkışı kapatmasıyla yağ yüklü gemiler Türkiye'ye gelemedi. Bunu bahane eden zincir marketler, yağ stoğuna başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den gelen açıklamalrın sonrası ayçiçek yağında fiyatlarda biraz da olsa ayağına çekilme oldu. Ayçiçek yağının el yakması zeytin yağına talebi de artırdı. Peki, A101 - ŞOK - BİM zeytin yağı fiyatları ne kadar? Stokçuluk ve kriz fırsatçılığı hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ticaret Bakanlığı’nın incelemeleri devam ederken vatandaşlar alternatif yağlara yöneldi. İşte zeytinyağı fiyatları…

A101 zeytinyağı ne kadar?

Ayçiçek yağı bulamayan vatandaşlar zeytinyağı fiyatlarını araştırmaya başladı. Zincir marketler arasında ucuz olması nedeniyle sıklıkla tercih edilen A101 zeytinyağı fiyatları merak edildi.

Orkide Sızma Zeytinyağı 1 LİTRE 52,90 TL

Orkide Zeytinyağı Riviera 1 LİTRE 46,65 TL

Zeo Sızma Zeytinyağı 1 LİTRE 52,90 TL

Zeo Zeytinyağı Sızma 1 LİTRE 49,50 TL

Zeo Zeytinyağı Riviera 1LİTRE 49,90 TL

Zeo Zeytinyağı Riviera 2 LİTRE 83,90 TL

Kristal Anatolia Zeytinyağı Riviera 1 LİTRE 52,30 TL

Yudum Egemden Zeytinyağı 1 LİTRE 65,40 TL

ŞOK zeytinyağı fiyatları ne kadar?

Yıldız Holding şirketler grubuna dahil olan Şok market çeşitli markaları uygun fiyata satması nedeniyle zeytinyağı alacak vatandaşların ilgisini çekti. Kendi zeytinyağı markasıyla öne çıkan ŞOK zeytinyağı fiyatları:

Lio Zeytinyağı 1 LİTRE 48,50 TL

Lio Zeytinyağı 2 LİTRE 97,75 TL

BİM zeytin yağı fiyatı

Sırım Riviera Marka Zeytinyağı 2 LİTRE 83,90 TL

Sırım Marka Sızma Zeytinyağı 1 LİTRE 48,90 TL