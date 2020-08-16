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Aktüel

Zeytin Dalı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-16 16:01:41 -
Zeytin Dalı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

ANKARA (AA) - Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, hudutların güvenliği ile Suriyelilerin huzur ve emniyeti için çalışmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadesi kullanıldı.

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