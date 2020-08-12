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Aktüel

Zeytin Dalı bölgesinde 20 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-12 17:56:42 -
Zeytin Dalı bölgesinde 20 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen PKK/YPG'li 20 teröristin gözaltına alındığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti için çalışmaya devam ediyoruz. Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 20 PKK/YPG'li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadesine yer verildi.


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