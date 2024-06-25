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Kadın - Aile Zeytin alırken bunu hep ihmal ediyoruz! Aman dikkat: Uzman isim sessizliğini bozdu! Vücut dengesini bozar
Kadın - Aile

Zeytin alırken bunu hep ihmal ediyoruz! Aman dikkat: Uzman isim sessizliğini bozdu! Vücut dengesini bozar

Yeniakit Publisher
2024-06-25 21:27:00 - 2024-06-25 21:55:20
Zeytin alırken bunu hep ihmal ediyoruz! Aman dikkat: Uzman isim sessizliğini bozdu! Vücut dengesini bozar

Gıda Mühendisi Nermin Özge Bilge, zeytin satın alınırken dikkatli olunması gerektiğini ve bilinçsiz kostik kullanımının zararlı olduğunu ayrıca zeytin işletmelerinde kostik yani sodyum hidroksitin kullanılmasının legal olduğunu fakat bilinçli kullanılması gerektiğini söylüyor. Vücut dengesini korumak için dikkat! Sağlığınıza dikkat etmediğinizde kabusa dönebilir.

Bilge, “Kostik kullanımı yerine tuzlu suda bekletilerek aynı işlemin yapılabilir” diyor.

Sofralık siyah zeytinlerin işlenme yöntemlerinden biri olan kostik kullanımının usule uygun yapılması gerektiğini aksi takdirde üründe birikebilecek kalıntıların sağlığı tehdit edebileceği belirtildi.

Gıda Mühendisi Bilge, “Kostiğin kullanılmasının asıl nedeni acı tadın giderilmesidir. Ve bu yöntem legal. Fakat önemli olan kullanılan kostik miktarı, hangi aşamalardan geçirildiğidir.

Zeytinler iyi yıkanmadığı zaman sağlığı tehdit ediyor. Zeytinin acılığından kurtulmak için tek yöntem kostik değil bunun yerine tuzlu su ya da asitli su içerisinde bekletilerek aynı etki yapılabilir.” dedi.

Merdivenaltı Üretime Dikkat!
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Tüketicilerin üretim izin belgesi olmayan ve denetimden geçmemiş, gıda mühendisleri tarafından denetimi yapılmamış ürünlerden uzak durulması lazım.

Kaliteli Zeytin Nasıl Anlaşılır?

Zeytinin çekirdeği zeytinden kolay ayrılıyor ise zeytinin taze olduğunu gösterir. Doğal ve taze zeytinler ağızda hafif acı bir tat bırakır. Zeytin tercihi yaparken ince kabuklu ve ağızda çabuk dağılan zeytinler olmasına dikkat etmelisiniz.

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