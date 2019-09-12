Zeytin ağaçları için sulama isteniyor

Erdek’te zeytin dahil tarım ürünlerinin artışı için sulama çalışmalarının arttırılması istendi.

Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Şenol, zeytin dahil Kapıdağ’da tarım ürünlerinin artışı için susuz arazilerin sulanabilme çalışmalarının başlatılması gerektiğini söyledi. Erdek, Kapıdağ’daki sulanabilir arazi oranını yüzde 15 olarak bildiren Şenol, “Erdek ve Kapıdağ’da yer alan 300 bin zeytin ağacı sulanabilirken, 800 bin ağacın ise sulanamıyor. Sadece zeytin ağaçlarının değil, Kapıdağ’daki tüm tarım ürünlerinin kurtuluşu sulama sistemlerine bağlı. Geçen yıl tamamlanarak hizmete giren Çeltikçi Göleti’nin tarım ürünlerinin sulamasına tahsisi için teşebbüste bulunduk" dedi.