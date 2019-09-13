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Zeynep Özcan dünya şampiyonası için hazır

- Milli cimnastikçi Zeynep Özcan, Azerbaycan'daki Dünya Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda Kamelya Tuncel ve İrem Özgür ile Türkiye'yi temsil edecek- Zeynep Özcan:"Yapabildiğimin en iyisini yapıp yüksek puanlar almaya çalışacağım ve eğleneceğim"

13 Eylül 2019 Cuma 11:26
Zeynep Özcan dünya şampiyonası için hazır


İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Azerbaycan'da 16-22 Eylül'de düzenlenecek Dünya Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek 3 sporcudan biri olan Zeynep Özcan, yapabildiğinin en iyisini gerçekleştirip yüksek puanlar almaya çalışacağını söyledi.

Şampiyonada Kamelya Tuncel ve İrem Özgür ile Türkiye adına yarışacak 16 yaşındaki Zeynep Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 senedir cimnastikle ilgilendiğini ifade etti.

Cimnastikle anaokulunda tanıştığını vurgulayan Zeynep Özcan, şöyle konuştu:

"Annem biraz cimnastik yapmış ama içinde kalmış. Benim de o yoldan devam etmemi istedi. Bende bu şekilde başladım. Çok mutluyum başladığım için. Böyle yerlere geleceğimi küçükken hayal edemezdim. Çok şanslıyım ve çok mutluyum."


- "Aldığım puanların üzerine çıkmayı hedefliyorum"


Ege Cimnastik Kulübü sporcusu Zeynep Özcan, her yarışmada kendisini geçmek için çalıştığını, dünya şampiyonasında da aynı şekilde yarışacağını belirtti.

Tüm yarışlarda iyi performans göstermek istediğinin altını çizen Özcan, şöyle devam etti:

"Her zaman aldığım puanların üzerine çıkmayı hedefliyorum, derece olarak puanlarım önemli benim için. Daha çok kendimle yarışıyorum. Azerbaycan'da yapabildiğimin en iyisini yapıp yüksek puanlar almaya çalışacağım. Hedefimde olimpiyatlar var ama en güzel şekliyle tüm yarışmalarda iyi olmaya çalışıyorum. Her şey çalışmakla ve inanmakla başlıyor. Başarımı azim, yılmama, pes etmemeye ve her zaman kendime inanmama bağlıyorum. Bazen kötü performans gösterip yerin dibine girsem de her zaman bir şekilde yukarıya çıkabiliyorum."


- "İnşallah şansı yanında olur"


Zeynep Özcan'ın antrenörü Lyudmyla Mova da ritmik cimastikte milli takım olarak sporcuların performansını yukarıya çekmeye çalıştıklarını söyledi.

Ritmik cimnastikte yetenekli sporcuların olduğunu kaydeden Mova, "Zeynep ile dünya şampiyonasına gidiyoruz. 4 alette yarışacak ve hatasız bir seri bekliyoruz. Ona göre antrenmanlarımızı yaptık. Hazırız, inşallah şansı yanında olur." diye konuştu.

Zeynep Özcan ile yaklaşık 12 yıldır birlikte çalıştıklarını hatırlatan Mova, sporcusunun olimpiyat vizesi alacağına inandığını sözlerine ekledi.


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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:26
  1. Cimnastik
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  3. Dünya Şampiyonası
  4. Ritmik cimnastik

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