Baş Belası isimli tiyatro ekibini taşıyan minibüs feci bir kaza geçirdi. Olayoa 3 kişi yaşamını yitirirken 8 kişi yaralandı. Olay yerinde hayatını kaybeden Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Gülmez, "Kabullenmek çok zor. Acıyı yazmak, kelimeler anlamsız gelir, boş... Ben seni affettim... Affet beni" ifadelerini kullandı. Peki, Zeynep Gülmez kim?

Zeynep Gülmez kimdir?

Zeynep Gülmez 10 Temmuz 1974'te Bursa'da dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini Bursa'da tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra 1996 ile 1998 yılları arasında, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sözleşmeli sanatçı olarak görev yaptı. 1998 yılında İstanbul'a yerleşti. 1999/2000 sezonunda Yalçın Menteş Tiyatrosu'nda, 2000/2001 sezonunda Kandemir Konduk Tiyatrosu'nda, 2004/2005 sezonunda Oyun Atölyesi'nde, 2007/2008 sezonunda Donkişot Tiyatro'da ve 2008/2009 sezonunda Tiyatro Cef'te oyuncu olarak çalıştı. Gülmez, tiyatro oyunculuğunun yanı sıra birçok sinema, televizyon ve reklam çalışması da görev aldı.

Zeynep Gülmez rol aldığı yapımlar:

1992: Mahallenin Muhtarları

1995: Çiçek Taksi

1996: Tatlı Kaçıklar

1998: Kaç Para Kaç

1999: Ayrılsak da Beraberiz

1999: Güle Güle

1999: Küçük Besleme

1999: Bize Ne Oldu

2000: Dikkat Bebek Var

2000: Abuzer Kadayıf

2000: Eyvah Kızım Büyüdü

2000: Ona Bakma Bana Bak

2000: Oyunbozan

2001: Cinlerle Periler

2001: Vay Anam Vay

2002: Kuzenlerim

2002: Kınalı Kar

2003: Hürrem Sultan

2005: Asla Unutma

2006: Selena

2006: Sev Kardeşim

2007: Annem

2007: Parmaklıklar Ardında

2007: Ters Yüz

2008: Akasya Durağı

2011: Alemin Kıralı

2014: Yeşil Deniz

2018: Kocaman Ailem

2019: Sevgili Geçmiş

2020: Maria ile Mustafa

2021: Şeflerin Şefi