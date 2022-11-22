Zeynep Gülmez kimdir?
Amasya'da meydana gelen trafik kazasında Tolga Güleryüz yaşamını yitirdi. Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez'in kim olduğu, kariyeri merak konusu oldu? Zeynep Gülmez oynadığı filmler:
Baş Belası isimli tiyatro ekibini taşıyan minibüs feci bir kaza geçirdi. Olayoa 3 kişi yaşamını yitirirken 8 kişi yaralandı. Olay yerinde hayatını kaybeden Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Gülmez, "Kabullenmek çok zor. Acıyı yazmak, kelimeler anlamsız gelir, boş... Ben seni affettim... Affet beni" ifadelerini kullandı. Peki, Zeynep Gülmez kim?
Zeynep Gülmez kimdir?
Zeynep Gülmez 10 Temmuz 1974'te Bursa'da dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini Bursa'da tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra 1996 ile 1998 yılları arasında, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sözleşmeli sanatçı olarak görev yaptı. 1998 yılında İstanbul'a yerleşti. 1999/2000 sezonunda Yalçın Menteş Tiyatrosu'nda, 2000/2001 sezonunda Kandemir Konduk Tiyatrosu'nda, 2004/2005 sezonunda Oyun Atölyesi'nde, 2007/2008 sezonunda Donkişot Tiyatro'da ve 2008/2009 sezonunda Tiyatro Cef'te oyuncu olarak çalıştı. Gülmez, tiyatro oyunculuğunun yanı sıra birçok sinema, televizyon ve reklam çalışması da görev aldı.
Zeynep Gülmez rol aldığı yapımlar:
1992: Mahallenin Muhtarları
1995: Çiçek Taksi
1996: Tatlı Kaçıklar
1998: Kaç Para Kaç
1999: Ayrılsak da Beraberiz
1999: Güle Güle
1999: Küçük Besleme
1999: Bize Ne Oldu
2000: Dikkat Bebek Var
2000: Abuzer Kadayıf
2000: Eyvah Kızım Büyüdü
2000: Ona Bakma Bana Bak
2000: Oyunbozan
2001: Cinlerle Periler
2001: Vay Anam Vay
2002: Kuzenlerim
2002: Kınalı Kar
2003: Hürrem Sultan
2005: Asla Unutma
2006: Selena
2006: Sev Kardeşim
2007: Annem
2007: Parmaklıklar Ardında
2007: Ters Yüz
2008: Akasya Durağı
2011: Alemin Kıralı
2014: Yeşil Deniz
2018: Kocaman Ailem
2019: Sevgili Geçmiş
2020: Maria ile Mustafa
2021: Şeflerin Şefi