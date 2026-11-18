Irak’ın Beyrut Büyükelçisi Muhammed Rıza el-Hüseyni, Irak resmî haber ajansı INA’ya yaptığı açıklamada ziyaretin ertelendiğini bildirdi. Hüseyni, ertelemenin gerekçesi ve yeni ziyaret tarihi hakkında bilgi vermedi.

Hüseyni, ziyaretin yeni tarihine veya erteleme gerekçesine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Öte yandan Lübnan Başbakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Nevvaf Selam'ın "özel bir ailevi durumu" nedeniyle 19 Kasım'da yurt dışına çıkması gerektiği, bu sebeple haftalık Bakanlar Kurulu toplantısının iptal edildiği belirtilmişti.

Arap ülkelerini kapsayan turunun ilk durağı olarak bu sabah Beyrut'a gitmesi beklenen Zeydi'nin, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Başbakan Nevvaf Selam ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile başta enerji ve petrol alanlarındaki işbirliği olmak üzere çeşitli konuları ele alması planlanıyordu.