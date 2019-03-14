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Zeybekci: İzmir’in talihini değiştireceğiz

Cumhur İttifakı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, hizmet destanıyla İzmir’i 21’inci yüzyıla yakışan hale getireceklerini söyledi.

14 Mart 2019 Perşembe 15:56
Zeybekci: İzmir’in talihini değiştireceğiz

Karabağlar ve Bayraklı’da vatandaşlarla bir araya gelen Cumhur İttifakı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, hizmet destanıyla İzmir’i 21’inci yüzyıla yakışan hale getireceklerini söyledi. İki ilçede de coşkuyla karşılanan Nihat Zeybekci, vatandaşların “Aşığız Sana” şarkısıyla tempo tutması üzerine, “Biz de vatan aşığıyız, bayrak aşığıyız, İzmir aşığıyız. İzmir’in talihini değiştireceğiz” diye yanıt verdi.

 

Karabağlar’da Sivaslıların ağırlıklı yaşadığı mahallede miting düzenleyen Cumhur İttifakı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, ne lüks araçlara, ne makamlara ihtiyacı olduğunu, vatandaştan hayır dua beklediğini söyledi. 500 bin nüfuslu Karabağlar’da yüzme havuzu, spor salonu, sinema, konferans salonu, gençlerin, kadınların, yaşlıların gidebileceği büyük bir parkın bulunmadığını vurgulayan Zeybekci, şunları söyledi:

 

“Bunu dert edinmiyor musunuz? Hizmet sevdanız, kaygınız yok mu sizin? İzmir’i 4 Ç’ye (çukur, çamur, çöp, çarpık yapılaşma) mahkum ettiler. İzmir’in talihini değiştireceğiz, çiçek gibi bir İzmir gelecek. Gençlerimiz aş, iş buldukları, mutlu, huzurlu oldukları bir İzmir için geliyoruz. 18 bin konut yaptım bir tek kötü söz söyleyen yok arkamızdan. Kardeşimin evet dediği dönüşüm haricinde bir çözüm olmayacak. Biz vatanımıza bayrağımıza milletimize aşığız. Bizi biz yapan değerler var. Aynı kıbleye dönüp Allahu ekber diyoruz, bayrak vatan uğruna gözümüzü kırpmadan can veririz. MHP’nin milliyetçiliğini beğenmeyip ayrılan İYİ Parti ile HDP’yi bir araya getiren Saadet ile CHP’yi bir araya getiren güç amaç nedir. Karabağlar’ın hizmetkarı Bilal Doğan, İzmir’in hizmetkarı Nihat Zeybekçi, Türkiye’nin hizmetkarı milletin adamları Recep Tayip Erdoğan ile Devlet Bahçeli’dir."

 

Karabağlar mitingi sonrası kahvehaneye uğrayan Zeybekci, davet üzerine bilardo da oynadı.



Bayraklı’da buluşma

 

Bayraklı’da İzmir’deki çeşitli Erzurumlular Derneği üyeleriyle bir araya gelen Zeybekci, hemşehri derneklerinin önemine dikkati çekerek gelenekleri sürdürmek gerektiğini söyledi. Farklı illerden kente gelenlerin ortak sevdasının İzmir olduğunu kaydeden Zeybekci, Türkiye’nin İzmirsiz olamayacağını, İzmir’i olmayan Türkiye’nin bir kanadı eksik kuş gibi uçamayacağını belirtti.

 

Bu ülkeyi bölmek için girişilen en büyük girişimin çukur eylemleri olduğunu dile getiren Zebekci, devletimiz vatanı korumak adına bir tek vatandaşın burnu dahi kanamadan gerçekleştirdiği operasyonlarla teröristleri bertaraf ettiğini söyledi.

 

Adaylığı açıklandığında proje açıklamayacağını söyleyenlerin, vatandaşın beklentilerini görünce papucun pahalı olduğunu fark ettiğini belirten Zeybekci, “Adaylığımız açıklandı, projelerimizi ortaya koyduk. Aynı projelerin benzerlerini projelerimiz diye açıklıyorlar. Geldiği ilçede 28 dönüm adayı 1.3 milyon liraya sattın. İnsanlar söylüyor saat kulesini satar diyorlar. Belediye başkanı 178 gün yurt dışında olur mu? Senin bu şehirle hiç alakan olmadı. Karşıyaka’nın, Buca’nın, Karabağlar’ın, Bornova’nın arka mahallelerine gittin mi, Narlıdere’nin üst kısmını gördün mü?” dedi.

 

Bayraklı’da esnafı ziyaret eden Nihat Zeybekci, kendisini görerek yanına gelen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, sohbet etti. Vatandaşlar Zeybekci’ye, “İzmir orta gelirli insanların yaşadığı bir şehir. Emekli olan buraya geliyor, bunlara yönelik projeler bekliyoruz”, “İzmir için neler yapacaksınız öğrenmek istiyorum. Bayanlar sizden çok şey bekliyor”, “Olacak inanıyoruz, Allah büyüktür”, “Özkanlar’a pazaryerimizi istiyoruz” diyerek talep ve desteklerini iletti.

 

Bir vatandaş ise Zeybekci’nin İzmir’in sorunlarını gayet iyi bildiğini belirterek, “Sizi televizyonda izledim. İzmir’i benden daha iyi tanıyorsunuz, semt semt, noktasına virgülüne kadar anlattınız. Umarım kazanırsınız” dedi. Zeybekci de her şeyin İzmir için olduğunu belirterek, “İzmir’in 21’inci yüzyıla hazırlanması gerekiyor. İzmir’i siz kurtaracaksınız biz hizmetkar olacağız” diyerek vatandaşlara teşekkür etti.

 

Zeybekci, yol üzerinde gördüğü CHP’nin seçim bürosuna giderek partililere başarılarda diledi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 15:56
  1. Sivas
  2. İzmir
  3. Erzurum
  4. doğa
  5. fotoğraf

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