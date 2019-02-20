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Zeybekci: "İzmir’i siz kurtaracaksınız, biz hizmet edeceğiz"

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, İzmir’in sorunlarında şikayet ederek ’kurtarın’ çağrısı yapan vatandaşlara, "İzmir’i siz kurtaracaksınız, biz hizmet edeceğiz" dedi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:30
Zeybekci: "İzmir’i siz kurtaracaksınız, biz hizmet edeceğiz"

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, İzmir’in sorunlarında şikayet ederek ’kurtarın’ çağrısı yapan vatandaşlara, "İzmir’i siz kurtaracaksınız, biz hizmet edeceğiz" dedi.


Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda esnafı dolaşan AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Esnaftan gelen ikram talepleri üzerine çay ve kahve içen Zeybekci, esnafın, "Belediye başkanını Kemeraltı’nda hiç görmedik. Tarihi çarşının haline bakın her yer çukur, Kemeraltı’nı güzelleştireceksiniz inşallah" sözleri üzerine, "Belediye başkanlığı dönemimde makamda kalmayı hiç sevmezdim, nerede çalışma var oraya giderdim. 7 yıllık dönem boyunca 1 yıl belediye binasında kalmamışımdır. Bundan sonra da hep yanınızda olacağım, sokakları gezeceğim" diye konuştu.


Yolda karşılaştığı vatandaşların "Kurtar İzmir’i artık", "Her yer kötü, çöp oluyor. Artık gelin de düzeltin buraları", "Yıllardır esnafız bu çarşının yolu yok ışığı yok hiçbir şeyi yok, bayanlar bu yolda yürüyemiyorlar hava kararınca ışık olmadığından herkes evine gidiyor" sözleri üzerine Zeybekci, “İzmir’i siz kurtaracaksınız, biz hizmet edeceğiz. Oyunuzu İzmir’e verin" yanıtını verdi.


Zeybekci, vatandaşın ilgisi nedeniyle yaklaşık 300 metrelik mesafeyi 2 saatte gidebildi.



"Başkanım gel artık kurtar bizi"


Ayakkabıcılar Sitesi’nde esnafı dolaşan Zeybekci, burada da bir minibüs şoförünün şikayetiyle karşılaştı. Yoldan geçerken Zeybekci’yi görerek duran bir minibüs şoförü, yollardaki çukurların araçlarında yol açtığı zarardan şikayet ederek, "Başkanım gel artık kurtar bizi. Yolların hali içler acısı. Alt takım yaptırmaktan bıktık, daha yeni 7 milyar para verdim" dedi. Minibüsçünün yanına giden Zeybekci, 1 Nisan’dan sonra bu sorunların İzmir gündeminden çıkacağını söyledi.


Ayakkabıcı esnafına konuşan Zeybekci, "10 Numara İzmir" projeleri hakkında bilgi verdi. Zeybekci, İzmir’in başta; trafik, ulaşım, katı atık, kanalizasyon olmak üzere tüm sorunlarından hızlı şekilde kurtarılacağını, 21. yüzyıla yakışan hale gelerek şehirler yarışında ön plana çıkacağını ifade etti. Ziyarete Bornova Belediye Başkan Adayı Reşat Gençtürk de katıldı.


Nihat Zeybekci, hemşehri derneklerince oluşturulan Anadolu Dernekleri Birliği yöneticileri ile de bir araya geldi. İzmir’in, yıllar boyunca kültürlerin, dinlerin, ticaretin, eğitimin, lojistiğin, turizmin, tarımın merkezi olduğunu vurgulayan Zeybekci, "Ama bugün çektiğimiz, karşılaştığımız resimde ilkel problemlerle uğraşan, tarihteki zenginlikleriyle bağdaşmayan bir İzmir görüntüsü var karşımızda" ifadesini kullandı.



"İzmir bu seçimlerde oyunu kendine verecek bir yerlere, birilerine değil"


İzmir’in yeni bir hikayeye ihtiyacının bulunduğunu belirten Zeybekci, şunları söyledi:


"Proje üretmek yerine, Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler hedefinde yürümek yerine İzmir’deki problemler ideolojik örtüyle örtülmüş ve bugün bu hale gelmiş. İzmirli, kentin bugünkü halini muhakeme edebiliyor. Bizim 21. yüzyılda Türkiye’nin ve İzmir’in rolünü konuşmamız, bu yönde adımlar atmamız gerekiyor. İzmirli hizmet bekliyor ve derinden bir hareket var. İzmir bu seçimlerde oyunu kendine verecek bir yerlere, birilerine değil."


Etkinliğe Konak Belediye Başkan adayı Melek Eroğlu da katıldı. İzeltaş Fabrikası’nı da ziyaret eden Zeybekci, burada işçilerle yemek yedi. İzmir’e yönelik projeleri hakkında bilgi veren Zeybekci, daha sonra fabrikadaki üretim tesislerini gezdi. Fabrikanın sahibi olan Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, çeşitli sektörlere el aletleri ve sıcak dövme parçalar üreten üç fabrikalarında 950 kişinin çalıştığını, tamamen yerli kaynaklarla gerçekleştirilen üretimleriyle, Türkiye’de lider marka olduklarını ayrıca 40 ülkeye ihracat gerçekleştirdikleri bilgisini aktardı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:30
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