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Zeybekci, gün doğumunda sebze halinde

Cumhur İttifakı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Buca’daki Sebze ve Meyve Halinde esnafı ziyaret etti.

22 Mart 2019 Cuma 15:11
Zeybekci, gün doğumunda sebze halinde

Cumhur İttifakı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Buca’daki Sebze ve Meyve Halinde esnafı ziyaret etti. Sabah gün doğumu öncesi hale gelen Zeybekci, esnafı tek tek dolaşarak ürünlerle ilgili bilgi aldı.


Hal esnafı, yönetim binasında bir araya geldiği Cumhur İttifakı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci’ye alım ve satım ürünlerinde KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi, hal alanının genişletilmesi için yan bölümde bulunan kamu arazisinin kiralanması, soğuk hava deposu ihtiyacı gibi konuları ileterek, son günlerde tartışma konusu olan tarım ürünlerindeki fiyat farkı konusundaki görüşlerini aktardı.


Esnafı dinleyerek, sorunları ve sorularına ilişkin notlar alan Zeybekci, halde emeğin, alın terinin, toprağın kokusunun hakim olduğunu, bunları da bilen biri olduğunu söyledi. İletilen talepler konusunda ilgili kurumlarla görüşeceğini ifade eden Zeybekci, seracılık yatırımlarının çoğalmasıyla ürün üretiminde dalgalanmanın önüne geçileceğini belirtti.



“Satış takip edilecek”


Hal Yasası ile ilgili, bakanlığı döneminde başlatılan çalışmaların sürdüğünü belirten Zeybekci, çalışmaların oda, dernek, belediye, hal yönetimlerinin içerisinde yer aldığı bir sistemi içerdiğini belirterek, “Üreticiden gelen ürüne müdahale edilemez, edildiğinde bir sonraki sene üretmez çünkü. Ama tarladan çıkan ürün, ilk aşamadan itibaren sistemin içine dahil olacak. Hangi aşamadan geçiyorsa, belirli oranda kar marjı eklenecek. Satış tezgahına ulaşıncaya kadar takip edilebilecek” bilgisini paylaştı.


Zeybekci, kamu arazisinin kiralanması, soğuk hava deposu, otoyol bağlantısı ve otopark ihtiyaçları konularını not aldıklarını, 1 Nisan’dan sonra bu konuları halledeceklerini aktardı.



"Tarlada çok çalıştım"


Çocukluğunda tarlaya gündeliğe giderek yevmiye aldığını, birçok işte çalıştığını, 1994 yılında kurduğu şirketin 2002’de Türkiye’deki ilk bin şirket arasına girdiğini belirten Zeybekci, şöyle devam etti:


"Milletin menfaatleri hususunda son derece hassas olduğunuzu bilmenizi istiyorum. İşiniz gücünüz yerindeyken, kalkıp da 7 yıl belediye başkanlığı, 7 yıl milletvekilliği yaptım, içinde 4 yıl da bakanlık var. Tek bir derdimiz bu millete hizmet etmek. 7 yıl belediye başkanlığımda 1 kuruş maaş almadım, meclis üyelerine de oturum hakkını bir havuza koydurarak yardım projelerine ayırttırdım. Menfaatleriniz, işiniz, gücünüz, aşınızı daha iyi olsun diye, bir memleket meselesi olarak siyaset yapmaya çalışıyorum. İzmir’in daha iyi olması sevdasıyla buradayım. İnanmasaydım bu işin içinde olmazdım.”

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 15:11
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