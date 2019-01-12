Zeybekçi canlı yayında açıkladı: İzmir için en önemli projemiz bu

AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulundu

Zeybekçi'nin açıklamalarından satırbaşları:

17 – 25 Aralık’ın arkasından gelen, çok farklı gelişmelerin yaşandığı dönemde Ekonomi Bakanlığı yaptım. İstihdam, ihracat rekorlarıyla bence yüzümüzün akıyla teslim etmek, önemli olan başladığımız sevinçle bitirmekti. Siyasette varoluş sebebimiz yerel yönetimler, vatandaşımıza hizmetkar olmak. Denizli Belediye Başkanlığı’ndan sonra ben siyasete girdim. Şimdi tekrar ilk göz ağrımıza dönme imkanımız var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayıyım. Çok heyecan verici bir adaylık. İzmir dünyanın en güzel şehri.

Bana şikayeti şuydu. ‘Çocuklarımızı İzmir’de tutamıyoruz. İzmir’de iş alanı bulamaması ne utanç verici’ diye bir konuşma geçti aramızda. İzmir’e bir rol biçmemiz lazım. İzmir’de STK’larla, odalarla, gönüllü kültür teşekkülleriyle, önde gelen insanlarla, gençlerle, çocuklarla, sokaktaki insanlarla, Pazar tezgahında kardeşimizle, balıkçıyla konuşarak İzmir’in hikayesini beraber yazmamız lazım. Bizim İzmir ile ilgili hikayemizi, gelecek yılları planladığımız, önümüzdeki 25 seneyi planladığımız günlerde bunu da birlikte yapacağız. Şu anda bunu yapıyoruz.

Slogan belirlediniz mi?

Gönüller yapmaya geldik.

Anlatılamayan şeyleri anlatmak, ıskaladığımız şeyleri anlatmak. 2002 yılında AK Parti olarak yüzde 23 oy almıştık. 3 Mart günü elimize gelen bir ankette, Denizli’de AK Parti adayı olarak biz yüzde 26,4, CHP adayı da yüzde 39 ile kampanyayı başlattık. Sandıktan çıktığımızda akşam yüzde 51,5 ile sandıktan çıktık. Tek olması gereken ,vatandaşımıza kabiliyetimizi, yapabileceğimize ikna etmek. İzmir’in bir tercih noktasına geldiğine inanıyorum. Bundan 15 sene önce İzmir’in sorunlarını çözmek kolaydı. 10 sene önce eh kolaydı. 5 sene önce zordu. Şimdi çok zor. Belki 5 sene sonra imkansız olacak.

Kentte hala çöp ve atık sorunu var. Bugün itibariyle; yanlış altyapıdan kaynaklanıyor. Şu belediye başkanı yaptı demiyorum. Şu an itibariyle İzmir’de arıtma tesisleri çalışmıyor, denize şarj ediyor.

“En avantajlı şehir İzmir'dir''

Dünya ekonomisinin yüzde 60'a yakınının 3 saatlik ulaşabilir haline geliyorsunuz. Dünyanın bu bölgesine baktığınız zaman da Türkiye, dünyada enerji ve hammadde kaynaklarının orta yerinde. Ulaşım anlamında da avantajlar var. Türkiye'nin avantajına baktığımız zaman da en avantajlı şehri neresi diye bakalım? İzmir'dir. İstanbul fiziki olarak kısıtlı bir şehirdir. Peki şu anda ne yapıyoruz hükümet olarak?

“Bu yıl bitiyor''

Çanakkale Köprüsü'nden çıkan otoyol Çandarlı, Aliağa Limanlarına geliyor. İstanbul - İzmir Otoyolu bu yıl bitiyor.

2018 yılında 18 milyon turist Antalya'daydı. 5,5 milyon turist de İzmir havzasındaydı. Toplamda bu önümüzdeki 5 senede 30-35 milyon turistin olduğu yer. Siz Antalya ile İzmir'i 2,5 saatte birbirine bağlarsanız, o coğrafyadaki kültür mirası, arkeolojik bölgeler, sağlık turizmi 40 milyon turistin; Antalya-İzmir, Ankara-İzmir, İstanbul-İzmir bütün bu hatlar bir araya geldiğinde; soruyorum şimdi. İzmir buna hazır mı? Değil.

“İzmir'de yapayım dedim, yapamadım''

Ekonomi Bakanlığım döneminde Dünya ticaret Örgütü Ekonomi Bakanları toplantısını Türkiye'de yapacağım. İnsanın kanı mahalleyi çekiyor. İzmir'de yapayım dedim, yapamadım. Çünkü otel kapasitesi buna yetmiyor. Otel kapasitesi Antalya'nın 20'de biri.

Altyapı imkanına baktığınız zaman, ulaştırması, kültür, sanat, yeşil alan, çevre hassasiyetleriyle baktığınız zaman; nasıl ki siz yatırım yapacağınız zaman, bir dükkan açacağınız zaman en iyi yere gitmeye çalışırsınız. İzmir doğuştan ve yaratılıştan dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. Ama maalesef kendisini hazırlayamamış.

İzmir silikon vadimiz olur mu? En önemli projemiz bu

Bizim en önemli projemiz bu. Ayın 20'sinden sonra açıklayacağız. 30 bin ARGE çalışanının olduğu, en büyük teşviklerin, avantajların verildiği, bilim insanlarının, akıl insanlarının... Bununla ilgili de 27 dönümlük bir alan; tabiat olarak dünyanın en güzel yerinde, doğanın içinde.

Öyle bir ortam yaratacaksınız ki o verimi almak için, verimliliği artırmak için, bir tarafında deniz, bir tarafında orman.

Yapının görünmediği, betonlaşmanın görülmediği bir yapılaşma mutlaka olacak. Asıl orada inşa edilecek şey; hukuki altyapı. Çok farklı bir serbest bölgeden bahsediyorum.