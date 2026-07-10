Meteorolojik kaynaklar tarafından Marmara bölgesine yeni uyarı yapıldı. Meteoroloji uzmanı yüzde 99 etkisini göstermesi beklenen bir sistemle ilgili bilgi verildi. İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Gebze'ye flaş uyarı.

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgasından bunalan vatandaşların beklediği haber geldi. Balkanlar üzerinden giriş yapacak, tüm Marmara'yı etkisi altına alacak.

Meteorolojik kaynaklar tarafından Marmara bölgemizde yüzde 99 etkisini göstermesi beklenen bir sistemle ilgili bilgi verildi.

BALKANLAR ÜZERİNDEN GELİYOR! TÜM MARMARA'YI ETKİSİ ALTINA ALACAK

Hava Forum, Marmara'yı etkisi altına alacak yeni bir uyarı yaptı. Yapılan uyarıda şu ifadeler kullanıldı:

"Klasik Balkanlar baskını öncesi hava çok durgunlaştı ve nemle sıkmaya başladı.

Dayanın, sabah kapıyı balyozla paramparça edip Trakya'dan giriş yapacak ve tüm Marmara'ya yayılacak. Az kaldı, sabredin... "