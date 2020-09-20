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Aktüel Zeugma Antik Kenti kapılarını bu kez nikah için araladı
Aktüel

Zeugma Antik Kenti kapılarını bu kez nikah için araladı

Yeniakit Publisher
2020-09-20 12:33:28 -
Zeugma Antik Kenti kapılarını bu kez nikah için araladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Zeugma Antik Kenti'nde nikah töreni düzenlendi.

Belkıs Mahallesi'nde bulunan ve milattan önce 300'de Büyük İskender tarafından "Selevkia Euphrates" adıyla kurulan Zeugma Antik Kenti kapılarını nikah töreni için araladı.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, antik kent sınırları içerisinde düzenlenen alanda Zeynep ve İbrahim Keskin çiftinin nikahını kıydı.

Başkan Sarı, törende yaptığı konuşmada, yaklaşık 2 bin yıl aradan sonra Zeugma'da ilk kez nikah kıyıldığını söyledi.

Nikahla Fırat'ın can verdiği topraklar arasında bulunan Zeugma'da bir ilk ilki yaşadıklarını aktaran Başkan Sarı, şöyle devam etti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından Zeugma Antik Kente gelen yerli ve yabancı misafirlerimiz için bir karşılama merkezi oluşturuldu. Bizler de Nizip Belediyesi olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde nikah merasimlerinin açık alanda gerçekleşmesi için belirlenen bölgede kır nikah alanı oluşturduk. Yapmış olduğumuz çalışma sonrasında yaklaşık 2 bin yıl aradan sonra Zeugma'da bir ilk yaparak çiftimizin nikahını kıydık.

Zeugma gibi tarihi bir alanda nikahının kıyılmasından dolayı memnun olduğunu belirten gelin Zeynep Keskin de "Tarih bölümünü okudum Zeugma aynı zamanda benim tez çalışmamdı bu sebeple üzerinde çalıştığım alanda nikahımın kıyılması beni mutlu etti. Bu anı bize yaşatan ve bu fırsatı bizlere sunan Nizip Belediye Başkanına teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından nikahları kıyılan Keskin çifti, Zeugma semalarına güvercin bıraktı.

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