Zerzevan Kalesi'nde "Gökyüzü Gözlem Etkinliği"
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde "Gökyüzü Gözlem Etkinliği" gerçekleştirildi.
Etkinliğe katılanlar teleskoplardan yıldızları, gezegenleri ve gök cisimlerini gözlemledi.
Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, kalenin Türkiye'nin en iyi gökyüzünün izlendiği noktalardan biri olduğunu bildirdi.
Kültür - Sanat
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Uzayla alakalı özel bulgular var! Dünya Türkiye’deki bu gizemi konuşuyor: Zerzevan Kalesi