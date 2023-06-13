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Gündem Zerzevan Kalesi'nde "Gökyüzü Gözlem Etkinliği"
Gündem

Zerzevan Kalesi'nde "Gökyüzü Gözlem Etkinliği"

Yeniakit Publisher
2023-06-13 08:45:00 -
Zerzevan Kalesi'nde "Gökyüzü Gözlem Etkinliği"

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde "Gökyüzü Gözlem Etkinliği" gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılanlar teleskoplardan yıldızları, gezegenleri ve gök cisimlerini gözlemledi.

Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, kalenin Türkiye'nin en iyi gökyüzünün izlendiği noktalardan biri olduğunu bildirdi.

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