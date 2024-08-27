Zerrin Özer, şok gerçeği açıkladı! "Erdoğan'ı seviyorum" dediği için bakın kendisine ne yapmışlar

Ünlü sanatçı Zerrin Özer, “Erdoğan’ı seviyorum” dediği için lince uğradığını söyledi. Özer, “Aylarca psikolojim bozuldu. Konserlerim iptal edildi. Sosyal medyada çok ağır ithamlara maruz kaldım” dedi.

Günaydın’dan Tuğba Kalçık’a konuşan Özer, şunları anlattı:

Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Neler söylemek istersiniz? - “İnsan yaşamak istemiyor. Evlatlar gidiyor. Gazze'de hiçbir kural tanımadan insanlar katlediliyor. Büyük bir zulüm. Her gün dua ediyorum Gazze halkı için. Çok korkunç. Ben ilahi adalete inanıyorum. Allah hepsinin yardımcısı olsun.”

“CUMHURBAŞKANIMIZ İYİ VE VEFALI BİR İNSAN” - Siz daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarınızdan dolayı linç edilmiştiniz. Neler hissettiniz o süreçte? - “Ben insanları makam veya mevkilerine göre ayırmam. İyi mi kötü mü diye bakarım. Cumhurbaşkanımız iyi ve vefalı bir insan. Sağlık problemi yaşadığım süreçte benimle yakından ilgilendi. Bu benim için çok önemli. Geçmişte Cumhurbaşkanımızı seviyorum dediğim için çok ağır linçe uğradım. Ben menfaatçi bir insan değilim. Hayatım boyunca menfaatlerime göre davranmadım. Samimiyet çok önemli. Samimi olarak duygularımı dile getirmiştim. Aylarca psikolojim bozuldu. Konserlerim iptal edildi. Sosyal medyada çok ağır ithamlara maruz kaldım. Benim hayatımda nefret duygusuna yer yok. O yüzden bana yapılan bu linci anlamak mümkün değil.”

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