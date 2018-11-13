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Zerdeçallı bu karışım tam bir şifa deposu!

Zerdeçalın faydalarını duymuşsunuzdur. Ünlü bir karışımı var. ‘Şifalı süt’ diyorlar. Aslında içinde süt bulunmuyor.

13 Kasım 2018 Salı 17:00
Zerdeçallı bu karışım tam bir şifa deposu!

 

Doktora gidecek kadar hasta hissetmediğimizde kendi yöntemlerimizle iyileşmeye çalışırız. Ancak annelerimizin bize öğrettiği öyle şeyler var ki bazen doktorların tavsiyelerinden bile daha etkili olabiliyorlar.

Bazılarımız bilinçli bir şekilde eczanenin yolunu tutmadan hemen önce kimyasal içermeyen doğal besinlerle "annem usulü" dertlerine çare bulurlar.

Sindirime yardımcı oluyor.Kürkümin, zerdeçalda bulunan bir maddedir. İnsan sağlığına olan katkıları nedeniyle 4.000 yılı aşkın süredir çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır.

Ağrıyan kasları iyileştirir. Yapılan araştırmada zerdeçalın iltihap sökücü olduğu ve kas ağrılarını hafiflettiği görüldü. Spor yaptıktan hemen sonra ‘şifalı süt’ü içebilirsiniz.

Soğuk algınlığı ve gribe iyi gelir. Karışımda yer alan zencefil sadece mide bulantısına iyi gelmiyor ayrıca ağrıyan boğazınızı da hafifletiyor. Antimikrobiyal olan zencefil virüs ve kötü bakterilerle savaşıyor.

Kilo vermenize yardımcı olur.

Karışımın en güzel tarafı da karabiberde bulunan piperin maddesinin, zerdeçalda bulunan kürkümin maddesinin emilimini % 2000’e kadar arttırmasıdır.

Karabiber ayrıca vücudunda B ve C vitamini gibi değerli vitaminleri emmesini kolaylaştırıyor. Öte yandan; karabiberin dişlere, ülsere ve yağ yakmaya iyi geldiği de biliniyor. İşte en çok kullanılan şifalı süt hazırlama yöntemi: 1 çay bardağı çekilmiş zerdeçal, 1 yemek kaşığı çekilmiş karabiber, 1 su bardağı su..

Önce suyumuzu kaynatalım. Daha sonra üzerine zerdeçal ve karabiber ekleyelim. Birkaç dakika daha bu şekilde kaynatalım. Krema kıvamına gelince ise altını kapatalım.

Eğer güzel bir şekilde muhafaza ederseniz karışım 1-2 hafta bozulmadan durabilir. Böylelikle arada karışımı yudumlayabilirsiniz.

Ayrıca tadının daha da güzelleşmesi için zencefil, bal veya tarçın da ekleyebilirsiniz.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 17:00
  1. Ağrı
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