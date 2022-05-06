Zerdeçalın faydaları: Zerdeçal tozunu yemeklerde kullanmadan önce bunların bilin!

Zerdeçal nedir?

Zerdeçal, zencefilgiller ailesi içerisinde yer alan sarı çiçekleri ve iri yaprakları olan çok yıllık bir otsu bitki türüdür. Hint safranı olarak da adlandırılan bu bitki, Güney Asya temelli olup tüm dünyaya da buradan yayılmıştır. Safran kökü, zerdeçöp, sarı boya gibi isimlerle anılsa da daha çok zerdeçal olarak bilinen bu baharat, içerisinde bulunan kurkumin adlı bileşen sayesinde sağlık üzerinde çok önemli olumlu etkilere sahiptir.

Zerdeçalın faydaları

Aile Hekimi ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, “Zerdeçalı yemeklerde karabiber ile birlikte tüketmek baharatın emilimini 20 kat kadar artırıyor.

Özellikle de yağlı yemeklerin içine bir tutam atıldığında yağ ile etkileşime girerek maksimum fayda sağlıyor.

Taze olarak günlük bir çay kaşığı zerdeçal tüketmek, birçok hastalığa deva olan baharatın tüm faydalarından yararlanmamız için yeterlidir” dedi.

Birçok kronik hastalığa karşı koruyucu ve destek tedavisi olarak kullanılan zerdeçalın hangi hastalıklara faydalı olduğunu aktaran Koran, “Mide koruyucu, gaz giderici, safra üretimini ve atılımını artırıcı etkisi olan zerdeçalın karaciğer koruyucu etkisi de vardır.

Diyabet hastalarında insülin gibi davranarak kan şekerinin normal sınırlarda kalmasını sağlıyor.

Yapılan araştırmalarda antioksidan ve antiinflamatuar özelliğinden dolayı damarda kireçlenme ve plak oluşumu engelleyerek kalp krizi ve inme riskini azalttığı gösterilen zerdeçal, yüksek kan basıncını düşürerek de hipertansiyonda önemli bir destek tedavisidir. Yine kötü kolesterol olarak bilinen LDL kollesterolü azaltarak da kollesterol seviyesinin dengelenmesini sağlar” açıklamalarını yaptı. Tam bir kanser savaşçısı

Zerdeçal içerdiği curcumin sayesinde kansere karşı önlem ve tedavide yardımcı olduğunu gösteren çalışmalardan bahseden Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, “Lösemi, lenfoma, gastrointestinal sistemi kanserleri, prostat kanseri, meme kanseri, over kanseri, baş-boyun kanseri, akciğer kanseri, melanom, nörolojik kanserleri önleyici özelliği bulunuyor.

Alzheimer, Parkinson, multiple skleroz, katarakt, depresyon, hafızayı kuvvetlendirme, eklem iltihapları, eklem ağrıları, immün sistemin kuvvetlendirici ve solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu etkisi de vardır” bilgisini verdi.

Zerdeçalı nasıl kullanmamız gerektiğini anlatan Koran, Taze olarak yemeklerin içinde ve karabiber ile birlikte kullanımı baharatın faydasını arttıyor.

Zerdeçalı isteğe bağlı olarak toz halinde salatalarınıza ve içeceklerinize eklenebilir ya da çay gibi demlenerek de tüketilebilir.

Ayrıca cildine özen gösterenlerinde kurtarıcısı hem doğal hem bütçeyi sarsmayacak maskeler hazırlanabilir.

Baharatları dikkatli kullanmanın hayati önem taşıdığını vurgulayan Koran, sözlerini şöyle tamamladı; “Toksik dozu belirtilmemiş olsa da gereğinden fazla zerdeçal kullanılmasının hazımsızlık sorunu yaratabileceği ve ekstra bir fayda sağlamayacağı bilinmektedir. 15

Hamilelerde rahim kasılmalarını arttırabileceği için mutlaka doktor kontrolü altında tüketilmelidir. Kan sulandırıcı etkisinden dolayı bir hafta içinde ameliyat olacak hastalar da zerdeçal tüketmemelidir.

Zerdeçalın safra arttırıcı etkisi nedeniyle safra taşı olan kişiler doktor kontrolüyle kullanması gerekiyor.

Zerdeçal nasıl tüketilir?

Sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden dolayı kullanımı oldukça yaygınlaşan zerdeçal, günümüzde baharatın yanı sıra kapsüller, çaylar, toz ve ekstreler şeklinde de bulunabilir. Bir baharat olarak zerdeçal, yemeklerin içerisine eklenebileceği gibi yoğurtla karıştırılarak da kolaylıkla tüketilebilir. Bunun yanı sıra köri baharatı da bol miktarda zerdeçal içerir. Bu baharatın kullanımı özellikle tavuk yemeklerinde ve sosların içerisinde kullanıldığında lezzet vermenin yanı sıra sağlığı olumlu etkileyen bileşenleri de vücudunuza almanızı sağlar. Bu şekilde tüketmekten hoşlanmayan bireyler zerdeçal içeren kapsüller kullanmayı tercih edebilir. Fakat bu kapsüller mutlaka bilinen ve güvenilirliği kanıtlanmış markalardan temin edilmeli, kullanımdan önce mutlaka doktora danışılmalıdır. Zerdeçalın bir diğer tüketim yöntemi ise çayının hazırlanmasıdır. Bir tatlı kaşığı zerdeçal bir cezve içerisinde kaynatılarak çayı hazırlanabilir. Tadının güzelleştirilmesi açısından farklı baharatlar da bu karışıma eklenebilir. Yapılan araştırmalar zerdeçalın 10 dakika boyunca kaynatılması ile yararlı bileşenlerinin daha iyi çözündüğünü gösterdiğinden en az 10 dakika kaynatılarak çayın hazırlanmasında fayda vardır.

Zerdeçal hangi besin ögelerini içerir?

Sağlık üzerine faydaları saymakla bitmeyen zerdeçal, tüm bu olumlu etkilerine karşın çok düşük kalori içeriğine sahiptir. Bu nedenle kilo vermeyi hedefleyen bireylerin kullanımına da oldukça uygundur. Bir çorba kaşığı zerdeçal tozu, vücuda yaklaşık olarak 29 kilokalorilik enerji sağlar. Bunun yanı sıra 0.91 gram protein, 0,31 gram yağ, 6.31 gram karbonhidrat, 2.1 gram lif içerir. Mikro besin ögelerinin karşılanmasına da yardımcı olan zerdeçalın bir yemek kaşığı kadarlık miktarı tüketildiğinde günlük demir ihtiyacının %16'sı, potasyum ihtiyacının %5'i, manganez ihtiyacının %26'sı ve C vitamini gereksiniminin %3'ü karşılanır. Dolayısıyla sağlıklı ve dengeli bir beslenme planı belirlenirken zerdeçal tüketiminin de bunun içerisine eklenmesi hem sağlığın korunmasına hem de makro ve mikro besin ögesi gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olacaktır.

Zerdeçal yemeklerde nasıl kullanılır?

Kurutulmuş baharat olarak zerdeçal toz haline getirilerek; tatlılarda, çorbalarda, pilavlarda, et yemeklerinde, söğüş ve çeşitli sebzelerde baharat olarak kullanılır. Evde hazırlanan peynir veya sürmelik yağlara sarı bir renk vermesi için de zerdeçal tercih edilir.