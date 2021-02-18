Zerdeçalın faydaları nelerdir? Zerdeçal nerede yetişir?

Renkleri, hoş kokuları ve tatlarıyla sofralarımızdan eksik etmek istemediğimiz baharatlar, besin içerikleri açısından da oldukça değerlidirler. Kullanım tarihi çok eskilere dayanan baharatlar eski çağlarda yalnızca zenginlerin sofralarında kullanılabilen bir mevki göstergesiyken, günümüzde çok çeşitli kullanım alanları ile sofralarımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bu enfes tatlarıyla damak tadımıza zenginlik katan baharatlardan biri de şüphesiz olarak zerdeçalı gösterebiliriz. İşte” Zerdeçal nerede yetişir ve zerdeçalın faydaları nelerdir?” sorularının cevabı…

Zerdeçalın faydaları nelerdir?

Antioksidan özelliğiyle yaraların iyileşmesine katkı sağlar,

Bağışıklık sistemini geliştirir,

İçeriğinde bulunan kurkumin sayesinde hastalıkların iyileşmesini hızlandırır,

Antioksidan içeriğiyle kalp ve damar hastalıklarına iyi gelir,

Çocuklarda zekâ düzeyini arttırır,

Alzheimer hastalığında koruyucu etkiye sahiptir,

Hafızayı güçlendirir,

LDL’yi düşürür ve kolesterolün normal seviyeye gelmesini sağlar,

İnme ve felç riskini azaltır,

Öksürüğe karşı etkilidir,

Etken maddesi kurkumin sayesinde kanser hücrelerinin yayılmasını geciktirir,

Meme ve cilt kanserinin önlenmesine yardımcı olur,

Kolon ve Prostat kanserinin oluşumunda önleyici etkisi vardır,

İnsülin görevi yaparak, diyabet tedavisine yardımcı olur,

Sakinleşici etkisiyle stresi azaltır,

İçeriğinde bulunan asitler sayesinde mideyi dengeler,

İltihap önleyici olarak kullanılır,

Kilo vermeye yardımcı olur,

İltihap önleyici etkisiyle sivilce oluşumunu engeller,

Egzamalı bölgelerdeki kaşıntıyı giderir,

Cildin elastik yapısını koruyarak yaşlanmayı geciktirir,

İçinde bulunan potasyum sayesinde cilt kuruluğunu yok eder,

Şişkinliği giderir ve mide yanmasına iyi gelir,

Botoks etkisiyle vücutta biriken ağır metallerin atılmasını sağlar,

Kan sulandırıcı etkiye sahiptir,

Vücuttaki enflamasyonla savaşır,

Ağrı kesici etkiye sahiptir.

Zerdeçal nerede yetişir?

Zerdeçal, zencefilgiller familyasından sarı çiçekli, büyük yapraklı, çok yıllık otsu bir bitki cinsidir. Hint safranı olarak da bilinir. Anavatanı Güney Asya'dır. Başta Pakistan, Hindistan, Çin ve Bangladeş olmak üzere Asya’nın tropik bölgelerinde yetişir. Bitkinin toprak altındaki ana kökleri yumurta veya armut seklindedir. Yan kökleri ise parmak şeklindedir. Acımsı bir tadı vardır.

Zerdeçal Nasıl Kullanılır?

Zerdeçal toz halindeyken yemeklerinize katılabilirsiniz. Zerdeçalın çayını kolayca yapabileceğiniz gibi cilt tedavisi içinde kullanabilirsiniz. Vücuda faydasını arttırmak için çiğ olarak da tüketebilirsiniz. Böylece toz haline gelirken kaybettiği yağdan, taze tüketildiğinde daha çok yarar sağlar.