Zerdeçalı gözlerinin etrafına sürenler bir daha vazgeçmiyor! Eski karışımı ilk kez duyanlar şoke oldu...
Zerdeçalın faydalarını saymakla bitiremeyiz. Vücudunuza faydalarını sadece yiyerek değil, aynı zamanda yüzünüze uygulayarak da görebilirsiniz. Eski insanların kullandığı karışım yüzünüzdeki sivilce, kızarıklık, kırışıklık ve şişlikleri yok edecektir. Bu etkileri kısa sürede görmeniz için harika bir maske tarifi var. İşte o maskenin tarifi:
Son yılların popüler trendi olan sağlıklı yaşam alışkanlıkları kapsamında doğal kürlerin tüketimi her geçen gün yaygınlaşmaya devam ediyor. İşte size süper bir tarif!
Malzemeler
1 bardak süt
Yarım çay kaşığı öğütülmüş zerdeçal
Çeyrek çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı bal
Yarım çay kaşığı hindistancevizi yağı
Ezilmiş 1 yeşil kakule
Küçük 1 tarçın çubuğu
Hazırlanış;
Sütü ısıtın ve ardından kakule ile tarçını ekleyin. Sonra, zerdeçal, karabiber, bal ve hindistancevizi yağını ekleyin. Ocağa alın ve ısıtın. Buhar çıkana kadar karıştırmaya devam edin ancak dikkatli olun ve kaynatmayın.
Tarçın çubuğu ve kakuleyi çıkartınca maskemiz hazır!
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Zerdeçalın Diğer Faydaları
Alzheimer hastalığını önler
Damar sertleşmesini önler
Diyabeti kontrol altına alır
Sindirimi kolaylaştırır
Yaraları iyileştirir
Karaciğeri temizler
Ruh halinizi iyileştirir
Kalbinizi korur
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