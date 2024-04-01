Zerdeçalı gözlerinin etrafına sürenler bir daha vazgeçmiyor! Eski karışımı ilk kez duyanlar şoke oldu...

Son yılların popüler trendi olan sağlıklı yaşam alışkanlıkları kapsamında doğal kürlerin tüketimi her geçen gün yaygınlaşmaya devam ediyor. İşte size süper bir tarif!

Malzemeler

1 bardak süt

Yarım çay kaşığı öğütülmüş zerdeçal

Çeyrek çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı bal

Yarım çay kaşığı hindistancevizi yağı

Ezilmiş 1 yeşil kakule

Küçük 1 tarçın çubuğu

Hazırlanış;

Sütü ısıtın ve ardından kakule ile tarçını ekleyin. Sonra, zerdeçal, karabiber, bal ve hindistancevizi yağını ekleyin. Ocağa alın ve ısıtın. Buhar çıkana kadar karıştırmaya devam edin ancak dikkatli olun ve kaynatmayın.

Tarçın çubuğu ve kakuleyi çıkartınca maskemiz hazır!

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Zerdeçalın Diğer Faydaları

Alzheimer hastalığını önler

Damar sertleşmesini önler

Diyabeti kontrol altına alır

Sindirimi kolaylaştırır

Yaraları iyileştirir

Karaciğeri temizler

Ruh halinizi iyileştirir

Kalbinizi korur

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