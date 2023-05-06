Zerdeçal ve balın doktorları şaşırtan tarifi: En iyi şifa kapında! Faydasını duyan çılgına döndü! Bakın böyle
Piyasadaki antibiyotikleri yanlış ve eksik kullanarak, mevcut bakterileri o kadar dirençli hale getirdik ki, artık ilaçlar bizi tedavi edememeye başladı. İlaçlar yerine yüzümüzü doğaya dönerek faydalı yöntemler keşfetmemiz hiç de zor değil. Sizin için hazırladığımız bu üç malzemeli antibiyotik tarifi ile hem damarlarınızı temizleyecek hem de bakterilere karşı daha dirençli bir bağışıklık sistemine sahip olacaksınız. Öğrenmeniz gereken bir mutfak sırrı var. Bu yöntemi uyguladığınızda etkisi asla şaşmıyor! Bugüne kadar sırrını hiç kimseye vermemişti. Duyanı şok etti. İşte kapına geldi, açıklıyoruz...
Bal ile hazırlanan tüm ürünler piyasadaki antibiyotiklerden daha etkili tedavi yöntemleri sunuyor. Ayrıca herhangi bir yan etkisi de söz konusu yok. Yaralara direkt olarak uygulandığında, daha hızlı iyileşme sağlanıyor ve cildin sıkılaşmasına ve daha canlı görünmesine yardımcı oluyor. Diğer yandan, zerdeçalın içerdiği antioksidanlar ve antibiyotik özellikler bal ile harika bir uyum gösteriyor ve sadece bakterilere karşı değil, mantar ve diğer birçok hastalık taşıyan mikro organizmalara karşı direnç sağlıyor.
Altın bal olarak da bilinen bu tarif soğuk algınlığı, grip, astım, yüksek tansiyon, şeker, kalp hastalıkları ve hatta depresyon ve anksiyete tedavisinde etkili olarak kullanılıyor. Bağışıklık sisteminizin güçlenmesi hem sizi hastalıklardan koruyacak ve bunun yanında da cildinizin esnekliğini arttırıp daha fazla nem almasını sağlayarak daha genç görünmenizi sağlar.
Bal – zerdeçal karışımlı tedavimiz için tarifimiz şu şekilde:
1 çay kaşığı çekilmiş zerdeçal
Çeyrek bardak bal
2 damla limon yağı
Hazırlanışı
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Malzemeleri güzelce karıştırın ve oda sıcaklığında saklayın. Her kullanımdan önce karıştırın ve günde birkaç kez yarım çay kaşığı tüketmeye devam edin. Karışımın yarıya yakınını tükettiğinizde etkileri hissetmeye başlayacaksınız.
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